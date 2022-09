OSC Rheinhausen löst zu viele Fahrkarten

Duisburg. Der OSC Rheinhausen verliert bei der HSG Refrath/Hand mit 23:25. Späte Aufholjagd bringt keinen Erfolg mehr.

Da war mehr drin! „Wir haben in der Offensive einfach zu viele Fahrkarten geschossen“, ärgerte sich Lars Brümmer, Trainer des Handball-Regionalligisten OSC Rheinhausen am Freitagabend nach der 23:25 (11:10)-Niederlage beim Aufsteiger HSG Refrath/Hand über eine verpasste Gelegenheit.

In der ersten Halbzeit lieferten sich die beiden Teams ein enges Duell. Die Führung wechselte mehrfach. Lars Brümmer beklagte später, dass seine Mannschaft im ersten Durchgang eben jene Fahrkarten in Form von vergebenen Chancen löste. Mit mehr Konsequenz hätten sich die Rheinhauser absetzen können. So gingen sie aber nur mit einer 11:10-Führung zur Pause in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel war die Offensivabteilung der Gäste zunächst lange abgemeldet. In den ersten 15 Minuten des zweiten Durchgangs gelangen den Rheinhausern gerade einmal drei Tore. „Das ist natürlich zu wenig, um etwas zu holen“, ärgerte sich Brümmer.

Die HSG Refrath/Hand nutzte diese Phase, um sich abzusetzen. In der 52. Minute führten die Gastgeber mit 22:16, 96 Sekunden vor dem Abpfiff lagen sie mit 24:20 vorne. Der OSC zeigte jedoch Moral und kam noch einmal ins Spiel zurück. Noah Adrian verkürzte 28 Sekunden vor dem Ende auf 23:24. Für den Lucky Punch zum Punktgewinn reichte es dann aber doch nicht mehr. Yannik Wendler machte elf Sekunden vor dem Ende den Sack für die Gastgeber zu.

Am Sonntag kommt Ratingen

OSC-Trainer Brümmer freute sich aber zumindest über eine insgesamt gute Abwehrleistung seiner Mannschaft: „Da haben wir deutliche Fortschritte gemacht.“ Am Sonntag, 2. Oktober, trifft der OSC an der Krefelder Straße auf Spitzenreiter interaktiv . Handball aus Ratingen.

OSC: Seemann (1. - 45.), Borchert (45. - 60.) – Enders (5), Adrian, Käsler (je 3), Milde (3/1), Ranftler (3/2), Yannick Kamp, Max Molsner (je 2), Felix Molsner, Rennings (je 1), Kaiser, Nekston, Ulrichs.

