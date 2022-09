OSC Rheinhausen hat Insolvenz überwunden

Auch die Handballer des OSC Rheinhausen befinden sich nun in ruhigem Fahrwasser.

Duisburg. Vor über vier Jahren geriet der OSC Rheinhausen in eine finanzielle Schieflage. Nun ist das Insolvenzverfahren abgeschlossen.

Bernd Haack, Vorsitzender des OSC Rheinhausen, kann tief durchatmen. Er hat den Verein durch die schwerste Zeit seiner Geschichte geführt – und das mit einem guten Ausgang. Die letzten Formalitäten sind abgeschlossen. Der OSC hat nun endgültig sein Insolvenzverfahren abgeschlossen und kann wieder frei walten und schalten.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass es für den Verein nun endlich weitergehen kann. Wir haben den Verein seit Ende 2018 im Insolvenzverfahren in sehr enger Abstimmung mit dem Vorstand fortgeführt. Damit geht eine intensive dreijährige Arbeit erfolgreich zu Ende“, sagt Mark Steh, der als Insolvenzverwalter beim OSC tätig war, in einer Pressemitteilung der Rheinhauser Kanzlei hammes.

Insolvenzverwalter Mark Steh. Foto: Kanzlei hammes / Kanzlei Hammes

Der OSC Rheinhausen geriet durch die 2016 eröffnete Sportwelt an der Gartenstraße, ein Fitness- und Reha-Zentrum, in eine existenzbedrohende Schieflage. Nicht nur der Sportwelt, sondern der gesamte Verein mit seinen rund 2600 Mitgliedern und 14 Abteilungen standen vor dem Aus. Mark Steh verweist in der Mitteilung darauf, dass „fast 1000 Kinder und Jugendliche im Verein ihre sportliche Heimat haben“.

Hinzu kamen vereinsinterne Querelen, die letztlich auch zu einem Vorstandswechsel führten. Bernd Haack übernahm mit seinen Mitstreitern eine Herkules-Aufgabe. Per Pressemitteilung sagt der OSC-Chef: „Wir sind Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter Mark Steh sehr dankbar für seine immer partnerschaftliche Ausrichtung in der Führung des Verfahrens. Er hat sich auf die Befriedigung der Gläubiger und die Rettung des Vereins gleichermaßen konzentriert. Uns hat als OSC 04 Rheinhausen in dem Insolvenzplanverfahren nichts gefehlt.“

Der OSC Rheinhausen steht nun wieder auf gesunden Füßen. Der Klub kann sich nun gestärkt und selbstbewusst neuen Problemen widmen. Bernd Haack sagt: „Wir stehen zwar gerade durch die derzeit stark steigenden Kosten vor neuen wirtschaftlichen Herausforderungen, werden aber auch diese lösen. Wir sind optimistisch für die Zukunft!“

