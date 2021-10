OSC Rheinhausen geht mit breiter Brust ins Heimspiel

Moritz Krumschmidt nimmt Maß. Am Sonntag will er gegen den HC Weiden für den OSC Rheinhausen treffen.

Die Regionalliga-Handballer des OSC Rheinhausen bestreiten am Sonntag ihr viertes Saisonspiel. Vor Jahresfrist war nach vier Partien Schluss. Das droht nun nicht. Der Ball wird nach dem Heimspiel gegen den HC Weiden 2018, das um 16 Uhr in der Halle an der Krefelder Straße beginnt, trotzdem ruhen – aber nur kurz. Es folgt die klassische Herbstpause, ehe es dann am 30. Oktober weitergeht.

Den Rheinhausern kommt diese Pause gelegen. „Wir gehen personell schon ein wenig auf dem Zahnfleisch“, will Trainer Thomas Molsner die Herbstferien auch zur Regeneration nutzen. Vorher will der OSC gegen den HC Weiden aber noch einmal alles reinwerfen. Mit einem Sieg können die Rheinhauser ihre Bilanz auf 6:2 Punkte ausbauen. Gelingt dies, dürfte die Kürbissuppe in der Herbstpause umso besser schmecken.

Unter der Woche blühte beim OSC auch der Flachs. Beim Sieg in Königswinter gegen die HSG Siebengebirge war die Partie für Flügelspieler Yannick Kamp schon in der zweiten Minute im Zuge einer Roten Karte beendet. „Ich habe ihm gesagt, dass er diesmal mehr Spielanteile erhalten soll“, kann Molsner über die in seinen Augen falsche Entscheidung der Schiedsrichter mittlerweile schmunzeln.

Spaß beiseite: Molsner ist froh, dass Yannick Kamp wieder dabei ist, da es auf den Außenbahnen an Alternativen mangelt. Abseits des Dramas um Julian Kamp steht mit Don-Singh Toor ein weiterer Flügelspieler vorerst nicht zur Verfügung.

Weiden zuletzt mit zwei Gesichtern

Gegner HC Weiden hat erst zwei Spiele ausgetragen und dabei zwei Gesichter gezeigt. Das Team aus Würselen verlor beim TV Korschenbroich mit 22:31, siegte dann aber ähnlich deutlich mit 33:23 gegen den MTV Rheinwacht Dinslaken. Thomas Molsner spricht von einem Gegner, den „wir auf keinem Fall unterschätzen dürfen“.

Mit zwei Siegen in Folge gehen die Rheinhauser mit breiter Brust in eigener Halle in die Partie. Molsner erwartet, dass die Mannschaft die Dinge, die sie gegen Remscheid und die HSG Siebengebirge gut gemacht hat, wieder auf die Platte bringt.

Allerdings erwartet der Coach mehr Stabilität in der Defensive. In Königswinter geriet der OSC trotz eines deutlichen Vorsprungs am Ende noch einmal unter Druck, weil das Team mit der „Wilde-Sau-Spielweise“ der Gastgeber nicht zurechtkam. Insgesamt sieht Molsner die Abwehr auf einem guten Weg. Der Trainer spricht von einem Entwicklungsprozess. Immerhin gilt es, den langjährigen Kreisläufer Alexander Grefer zu ersetzen