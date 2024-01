OSC Rheinhausen: Felix Molsner kehrt im Sommer zurück

Duisburg Handball-Regionalligist OSC Rheinhausen treibt seine Kaderplanung weiter voran. Ein Spieler will eine lange Leidenszeit beenden.

Dieser „Neuzugang“ benötigt keine Eingewöhnungszeit: Felix Molsner wird in der kommenden Saison wieder für den Handball-Regionalligisten OSC Rheinhausen spielen. Der Rückraumspieler hatte vor der aktuellen Saison erklärt, eine Pause vom Handball einlegen zu wollen. Unter anderem wollte er zwischen Studium und Referendariat auf Reisen gehen. Die Auszeit wird nun im Sommer enden. Molsner kehrt zur Saison 2024/25 in den Kader zurück.

Ganz weg war Felix Molsner in dieser Saison ohnehin nicht. Der Sohn des früheren langjährigen OSC-Trainers Thomas Molsner half zwischenzeitlich, als an der Krefelder Straße Personalnot bestand, aus. „Wir freuen uns, den wahrscheinlich schnellsten Spieler der Liga wieder in unseren Reihen zu haben“, heißt es in der Pressemitteilung des OSC Rheinhausen. Zudem sind die Molsner-Brüder in der kommenden Saison auf dem Spielfeld wieder vereint. Max Molsner hat erst kürzlich seinen Vertrag verlängert.

Weitere Vertragsverlängerungen beim OSC

Zusagen für die kommende Saison haben nun auch Justin Kauwetter und Matthias Meurer gegeben. Kauwetter war im vergangenen Sommer als Ersatz für Felix Molsner von Neusser HV nach Rheinhausen gewechselt. Meurer, der von der DJK Adler Königshof zum OSC gekommen war, wartet immer noch auf seinen ersten Einsatz für das Team von Trainer Lars Brümmer. Der Kreisläufer musste sich aufgrund eines Knorpelschadens am Knie einer Operation und einer langwierigen Reha unterziehen. Meurer will im März einsteigen und hofft, in den letzten Partien der Saison noch Spielpraxis im OSC-Trikot sammeln zu können.

Der Kader der Rheinhauser für die nächste Saison nimmt somit weiter Konturen an. Zuvor hatten auch schon Daniel Zwarg, Noah Adrian, Elias Eiker, Fabian Büttner, Felix Käsler sowie die Torhüter Julian Borchert und Julian Seemann ihre Verträge verlängert. Mit Daniel Küpper Ventura, der vom TV Korschenbroich kommt, steht bereits ein Neuzugang fest. Als einziger Abgang ist bislang Kreisläufer Christoph Enders bekannt.

Der OSC steigt am Sonntag, 21. Januar, mit dem Heimspiel gegen Schlusslicht SG Langenfeld wieder in den Ligabetrieb ein. Das Match gegen den Ex-Klub von OSC-Trainer Lars Brümmer beginnt an der Krefelder Straße um 16.15 Uhr.

