OSC Rheinhausen feiert dritten Sieg in Folge

Duisburg. Handball-Regionalligist OSC Rheinhausen besiegt den HC Weiden 2018 mit 27:23. In der Herbstpause geht es nun auch um Regeneration.

OSC Rheinhausen –

HC Weiden 2018 27:23 (10:10)

OSC: Puhle (1. - 50.), Heesen (50. - 60.) – Ranftler, Max Molsner (je 7), Kryzun (5/3), Yannick Kamp (3), Rennings (2), Brakelmann (1), Schwarz, Enders.



Am Ende wurde es deutlich. Die Regionalliga-Handballer des OSC Rheinhausen konnten sich mit 28:23 (10:10) gegen den HC Weiden 2018 durchsetzen und so mit dem dritten Sieg in Folge in die anstehende Herbstpause gehen. „Insgesamt haben wir das richtig gut gelöst, sodass wir verdient die zwei Punkte für uns reklamieren können“, konnte OSC-Trainer Thomas Molsner am Ende positiv auf das Duell zurückblicken.

Allerdings haderte der Coach ein wenig mit der ersten Hälfte. Die Gastgeber fanden zu Beginn nicht richtig ins Spiel, hatten ein paar Probleme und lagen so zeitig mit 1:4 hinten. „In dieser Phase haben wir einfach nicht das gemacht, was wir uns vorgenommen hatten“, erklärte der Übungsleiter. Doch sein Team konnte sich wieder aufrappeln und so spielend ins Spiel zurückfinden.

Max Molsner steuerte sieben Treffer zum Erfolg des OSC Rheinhausen gegen den HC Weiden 2018 bei. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Zur Pause stand es dann 10:10-Unentschieden. Zuvor hatten sich beide Seiten in Bezug auf die Chancenverwertung nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Entsprechend ging der Gleichstand völlig in Ordnung. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der OSC dann ganz anders. „Wir lagen gefühlt dauerhaft in Führung und haben das gut runtergespielt. Vor allem mehr Bewegung im Angriff und eine stabile Deckung haben uns hier zurecht in Front gebracht“, freute sich Thomas Molsner, dass seine Mannschaft nach der Pause ihre Stärken ausspielen und so den Gegner auf Abstand halten konnte.

In den letzten zehn Minuten durfte dann noch Dominik Heesen sein Können im Tor zeigen und auch machte seine Sache sehr gut. Richtig absetzen konnten sich die Rheinhauser allerdings erst ab der 46. Minute, als gleich drei Treffer in Folge – angefangen mit einem verwandelten Siebenmeter von David Kryzun – gelangen. So konnten sich die Gastgeber von 16:16 auf 19:16 absetzen. Ab diesem Zeitpunkt konnte Weiden nur noch auf maximal zwei Treffer herankommen.

„Wir können jetzt hochzufrieden und mit zwei Punkten mehr in die wohlverdiente kurze Herbstpause gehen und unsere Wunden lecken“, hofft Thomas Molsner, dass er nach der Pause wieder mehr aus den Vollen schöpfen kann. Immerhin konnte auch Felix Molsner aufgrund einer Zahnoperation nicht mitwirken. „Auch er braucht jetzt dringend Erholung“, erklärt der Coach.