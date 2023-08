OSC Rheinhausen: Benefizspiel für Julian Kamp gegen Essen

Duisburg. Handball-Regionalligist OSC Rheinhausen richtet zum dritten Mal ein Benefizspiel für Julian Kamp aus. TuSEM Essen ist zudem ein Prüfstein.

Im April besuchte Julian Kamp zum ersten Mal, seitdem er schwer erkrankt war, ein Heimspiel des Handball-Regionalligisten OSC Rheinhausen. Am Freitag-Abend wird er wieder in der Sporthalle an der Krefelder Straße zugegen sein. Dann geht es in erster Linie um ihn. Der OSC bestreitet zum dritten Mal ein Benefizspiel für Julian Kamp. Mit dem Zweitligisten TuSEM Essen macht um 19.30 Uhr ein attraktiver und hochkarätiger Gegner seine Aufwartung.

Vor zwei Jahren war Julian Kamp vor einem Aufstiegsspiel der Rheinhauser plötzlich zusammengebrochen. Die Ärzte retteten das Leben des jungen Handballers. Seitdem bemüht sich Kamp über viele Therapien und Rehas um eine Rückkehr in ein Leben, das von Normalität noch lange weit entfernt sein wird.

„Die Familie Kamp hat jede Unterstützung verdient“, sagt OSC-Abteilungsleiter Klaus Stephan. Der Eintritt zum Spiel ist frei. In der Halle stehen Boxen für Spenden bereit. Mit dem Geld sollen Therapien und technische Hilfsmittel für Julian Kamp finanziert werden.

Die Rheinhauser bereiten sich nicht nur auf einen emotionalen Abend vor. Sie freuen sich auch auf eine sportliche Herausforderung. Mit TuSEM Essen schlägt der stärkste Gegner in der Saisonvorbereitung an der Krefelder Straße auf. OSC-Trainer Lars Brümmer, der auf eine Vergangenheit als Jugendkoordinator beim TuSEM zurückblicken kann, freut sich auf das Duell mit einem übermächtigen Gegner. „Wir trainieren dreimal in der Woche, Essen achtmal“, stellt er die Verhältnisse klar. Der Rheinhauser Coach erwartet aber, dass seine Spieler an ihre Grenzen gehen, um dem Zweitligisten Paroli zu bieten. Dabei geht es auch darum, die Fehlerquote gering zu halten.

Offizielle Saisoneröffnung am Sonntag

Am Sonntag geht es an der Krefelder Straße mit der offiziellen Saisoneröffnung weiter. Um 16 Uhr trifft der OSC auf den Oberligisten SG Menden Sauerland Wölfe. Um 12 Uhr spielt die C-Jugend gegen den ASV Süchteln. Um 13.45 Uhr hat es die zweite Mannschaft aus der Landesliga mit Verbandsligist HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen zu tun.

Zwei Neuzugänge fehlen im Brümmer-Team. Mit Matthias Meurer ist aufgrund eines Knorpelschadens im Knie frühestens zur Rückrunde zu rechnen. Daniel Zwarg (Meniskusverletzung) soll im Herbst zum Team stoßen.

