OSC Rheinhausen auf dem Weg in den Regionalliga-Alltag

Duisburg. Der OSC Rheinhausen trifft am Sonntag in der Regionalliga auf den Mittelrhein-Aufsteiger HC Gelpe/Strombach. Molsner: „90 Prozent reichen nicht.“

Der OSC Rheinhausen ist in der Handball-Regionalliga im Alltag angekommen. Die Comebacks nach über siebenjähriger Abwesenheit sind abgefeiert, nun geht es um das Tagesgeschäft. Am Sonntag geht es für den OSC mit dem Heimspiel gegen den HC Gelpe/Strombach um 14 Uhr in der Halle an der Krefelder Straße weiter.

Dass Emotionen und Euphorie nur bedingt tragen, mussten die Rheinhauser am vergangenen Sonntag bei der 26:29-Niederlage gegen den TV Aldekerk feststellen. „Die Jungs wussten schon direkt nach dem Abpfiff, was sie falsch gemacht hatten“, stellte OSC-Trainer Thomas Molsner fest.

Intensive Fehleranalyse

Dies befreite ihn natürlich nicht von der Pflicht, noch eine intensive Fehleranalyse im Mannschaftskreis vorzunehmen. Die Rheinhauser wollen nun die Mängel in der Abwehr beheben: mit mehr Aggressivität, mit mehr Konzentration. Die geistige Frische ist auch im Offensivspiel erforderlich. Hier verwarfen die Rheinhauser zuletzt – auch beim Sieg in Dinslaken zum Saisonauftakt – zu viele leichte Bälle. Wichtig ist für Molsner, dass sich seine Spieler auch gedanklich von der Oberliga verabschieden: „85 oder 90 Prozent reichen nicht mehr aus.“

Der HC Gelpe/Strombach, der in Gummersbach beheimatet ist, schaffte ähnlich souverän wie die Rheinhauser den Aufstieg in die Regionalliga. Zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs führte das Team die Oberliga Mittelrhein mit 34:4 Punkten an. Nicht nur deshalb erwartet Molsner einen starken Gegner, auch wenn dieser mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet ist: „Die haben sich gut verstärkt und haben mit Michiel Lochtenbergh eine Trainerfuchs.“

Lasse Bernhardt fällt aus

Beim OSC fällt Lasse Bernhardt, der nach einer Erkältung noch nicht fit ist, aus. Dafür meldete sich Sven Woyt nach überstandener Oberschenkel-Blessur zurück. Damit muss Molsner einen Feldspieler auf die Tribüne schicken.

Wie schon beim Heimauftakt gegen Aldekerk müssen sich Zuschauer im Vorfeld registrieren. Nähere Informationen gibt es auf der Internetseite des OSC unter www.osc-rheinhausen.de.