Olympia: Zweiter Sieg für deutsche Hockey-Damen

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen mit der Duisburgerin Pia Maertens (Bild) hat im zweiten Spiel des olympischen Turniers den zweiten Sieg eingefahren. Gegen Indien gewann die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger mit 2:0 (1:0). Ein verdienter Sieg, der allerdings Entwicklungsspielraum nach oben lässt – denn in einigen Situation hatte die DHB-Auswahl auch das nötige Glück, ohne das die Partie durchaus enger hätte werden können.

Indien hatte Chance zum Ausgleich

Nike Lorenz brachte die deutsche Mannschaft per kurzer Ecke mit 1:0 in Führung (12.). Der Vizeeuropameister war das spielbestimmende Team, konnte sich aber nicht weiter absetzen. Im Gegenteil: In der 32. Minute bot sich Gurjit Kaur gar die große Chance zum Ausgleich, doch ihren Siebenmeter parierte Torhüterin Julia Sonntag. Drei Minuten später gelang Anne Schröder nach schönem Sololauf das 2:0. Pia Maertens hatte in der 48. Minute die Chance, auf 3:0 zu erhöhen, ihr Rückhandschuss ging jedoch über das Tor. Am Mittwoch (5.15 Uhr deutsche Zeit) geht’s gegen Irland weiter. Die Herren mit dem gebürtigen Duisburger Benedikt Fürk unterlagen Belgien mit 1:3 (0:2) und spielen am Dienstag (5.15 Uhr) gegen Großbritannien.

