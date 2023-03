Ohne Zwillinge: Füchse Duisburg punkten beim Meister

Duisburg. Pontus und Linus Wernerson-Libäck fehlten im Spiel bei den Hannover Scorpions. Trotzdem holt der EVD mit viel Leidenschaft einen Punkt.

Die Hannover Scorpions dominieren die Eishockey-Oberliga Nord wie kaum ein anderes Team in den letzten Jahren. Die Wedemärker wollen hoch in die DEL2 – und der Kader ist mit ehemaligen Erst- und Zweitliga-Spielern entsprechend bestückt. Ein Auswärtsspiel in Mellendorf ist also eine haarige Angelegenheit. Und vor dem Spiel wurde die Aufgabe noch ein gewaltiges Stück schwerer – weil die beiden Wernerson-Libäck-Zwillinge kurzfristig ausgefallen sind. Umso bemerkenswerter war der Auftritt des EV Duisburg, der mit viel Laufarbeit ganz offensichtlich für viel Frust bei den Scorpions sorgte, die sich einige mehr als unnötige Fouls erlaubten. Am Ende stand eine 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)-Niederlage nach Verlängerung – und damit ein mehr als verdienter wie überraschender Punktgewinn.

„Heute morgen habe ich immer mehr Absagen bekommen, aber ich habe den Jungs im Bus gesagt, dass es nicht darum geht wer fehlt, sondern darum, wer da ist“, sagte EVD-Trainer Alex Jacobs. „Hut ab vor meiner Mannschaft. Sie hat von der ersten bis zur letzten Sekunde gekämpft. Niklas Lunemann war überragend. Ich denke, uns als Aufsteiger haben nicht viele zugetraut, dass wir heute bei den Scorpions einen Punkt holen.“

EVD hält lange ein 0:0

Einer der Gründe, warum die Füchse mittendrin im Spiel waren, stand zwischen den Pfosten: Niklas Lunemann zeigte einige extrem starke Paraden – doch auch seine Vorderleute machten ihren Job hervorragend. Und es gab genügend Chancen, das Schussverhältnis war nach 20 Minuten gar ausgeglichen. Oula Uski hätte die Gäste in der vierten Minute gut und gern in Führung bringen können, scheiterte aber knapp. Selbst in Unterzahl erspielten sich die Füchse Gelegenheiten. Schade daher, dass eine 97-sekündige 5:3-Überzahl ungenutzt blieb. Der EVD hielt bis 31 Sekunden vor der Pause ein torloses Remis, ehe Ex-DEL-Spieler James Bettauer aus völlig spitzem Winkel die einzige minimale Lücke fand, die es zwischen Lunemann und dem Gestänge gab und so das 1:0 für den Meister der Oberliga Nord erzielte.

Im zweiten Drittel schwanden merklich die Kräfte auf Duisburger Seite – ohnehin galt die Vorgabe, sich keine Verletzungen vor den Play-offs einzufangen. Umso unnötiger war das Foul von Hannovers Brandon Alderson an Tobias Fischer, der unglücklich auf die Schulter stürzte. Das 2:0 für die Scorpions erzielte Louis Trattner bei angezeigter Strafe im Nachschuss. Im Schlussabschnitt drehte der EVD dann aber auf – und überraschte den Primus ganz offensichtlich. Bereits nach 73 Sekunden traf der wieder genesene Coco Krämer, nachdem er einen Scorpions-Verteidiger lässig ausgespielt hatte. Drei Minuten später schnappte sich Oula Uski die Scheibe und zirkelte sie zum Ausgleich in den langen Winkel. Danach verteidigte der EVD mit viel Leidenschaft und sicherte sich den verdienten Punkt. In der Overtime traf Pascal Aquin in Überzahl zum Sieg für die Scorpions.

Am Sonntag (bereits um 18 Uhr, Pre-Zero-Rheinlandhalle) spielt der EVD zu Hause gegen die Hammer Eisbären, die seit Freitagabend auf Rang neun stehen und aktuell Play-off-Gegner wären.

Die Statistik:

Tore: 1:0 (19:29) Bettauer (Reimer, Airich), 2:0 (31:41) Trattner (Kabitzky, Airich/angezeigte Strafe), 2:1 (41:14) Krämer (Zirnow, Taraschewski), 2:2 (44:13) Uski, 3:2 (60:50) Aquin (McPherson, Alderson/4-3).

Strafen: Hannover 14, Duisburg 16.

Schiedsrichter: Licau/Perlitz.

Zuschauer: 1867.

