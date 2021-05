Öffnungsschritte: Der Sport kehrt zurück

Duisburg. Neue Corona-Schutzverordnung ab Freitag: Training im Freien ist mit bis zu 25 Personen kontaktfrei möglich. Jugendliche können spielen.

Auf diese Nachricht haben Sportlerinnen und Sportler lange gewartet: Mit der aktualisierten Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, die am heutigen Freitag in Kraft tritt, ist auch in Duisburg ab sofort wieder deutlich mehr erlaubt als zuvor. Die fortschreitende Impfkampagne beflügelt offenbar den Absturz der Indzidenzwerte, der am Donnerstag in Duisburg bei einem Wert von 54,7 lag. Damit gilt für das Stadtgebiet zwar noch Inzidenzstufe 3 (50,1 bis 100), Stufe 2 (35,1 bis 50) ist aber in Sicht, wobei die betreffende Inzidenz „stabil“ sein muss – also für mindestens fünf aufeinanderfolgende Tage entsprechend gemessen worden ist.

Für Stufe 3 gilt in der Schnellübersicht, dass kontaktfreier Außensport auf und außerhalb von Sportanlagen mit bis zu 25 Personen erlaubt ist. Ein genauer Blick in die Corona-Schutzverordnung zeigt aber, dass noch deutlich mehr möglich ist – für „junge Menschen bis 18 Jahre“ ist sogar schon die gemeinsame Sportausübung einschließlich „Ausbildung, Training und Wettkampf“ unter freiem Himmel mit bis zu 25 Personen zuzüglich bis zu zwei Ausbildungs- oder Aufsichtspersonen erlaubt. „Das heißt, dass ein Jugendfußballspiel mit angepasster Kadergröße möglich ist“, sagt Christoph Gehrt-Butry, der stellvertretende Geschäftsführer der Stadtsportbundes Duisburg.

Darüber hinaus ist der Wettkampf- und Trainingsbetrieb erlaubt:

a) in Profiligen, im Berufsreit- und Pferderennsport sowie von anderen Berufssportlern,

b) bei Qualifikations- und Aufstiegsturnieren für Profiligen und länderübergreifende Amateurligen sowie Finalrunden zu Deutschen Meisterschaften und

c) der offiziell gelisteten Sportlerinnen und Sportler der Bundes- und Landeskader in den olympischen, paralympischen, deaflympischen und nicht-olympischen Sportarten an den nordrhein-westfälischen Bundesstützpunkten, Landesleistungsstützpunkten und an verbandszertifizierten Nachwuchsleistungszentren (U 19, U 18, U 17, U 16, U 15), soweit die Vereine beziehungsweise die Lizenzspielerabteilungen der Vereine sich neben der Erfüllung ihrer arbeitsschutzrechtlichen Hygiene- und Schutzpflichten auch verantwortlich für die Reduzierung von Infektionsrisiken im Sinne des Infektionsschutzgesetzes zeigen und die für die Ausrichtung der Wettbewerbe verantwortlichen Stellen den nach § 17 Absatz 1 zuständigen Behörden vor Durchführung der Wettbewerbe geeignete Infektionsschutzkonzepte vorlegen.

Zuschauerreglungen

Dabei sind bis zu 100 Zuschauer mit Negativtestnachweis und sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit, wenn die Regelungen zum Mindestabstand gesichert eingehalten werden, erlaubt. Sogar 500 sind es, mit Negativtestnachweis auf fest zugewiesenen Sitz- oder Stehplätzen, sichergestellter besonderer Rückverfolgbarkeit für die Sitz- und Stehplätze und Einhaltung der Vorschriften zum Mindestabstand, wobei bei festen Sitzplätzen eine Besetzung im Schachbrettmuster ausreicht.

Die Stufe 2 mit weiteren Lockerungen tritt in Kraft, sobald der Inzidenzwert stabil zwischen 35,1 und 50 liegt. Stufe 1 folgt bei einem stabilen Wert von 35 oder darunter. In Stufe 1 ist außen wie innen Kontaktsport erlaubt – auch die zugelassenen Zuschauerzahlen erhöhen sich dann signifikant.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg