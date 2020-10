Nur zwei Jungfüchse-Spiele: Handball-Ergebnis gegen Herford

Das Programm fiel für den Eishockey-Nachwuchs des EV Duisburg am Wochenende deutlich knapper aus als geplant. Denn wie schon gemeldet wurden die beiden U-20-Spiele der Jungfüchse in der DNL3 bei den Löwen Frankfurt abgesagt. „Wir wurden von den Behörden informiert, dass Frankfurt zum Risikogebiet erklärt worden ist. Das hieße, das jeder, der mehr als 24 Stunden dort verbringt, bei seiner Rückkehr nach Duisburg in Quarantäne muss“, erklärte Trainer Dirk Schmitz bereits am Freitag – also bevor Duisburg das gleiche Schicksal ereilte und den Inzidenzwert von 50 riss. „Wir haben Jungs, die Azubis sind. Die Chefs haben durchblicken lassen, dass sie das nicht gut finden würden, würden sie aufgrund der Quarantäne ausfallen, obwohl sie darum wussten“, so Schmitz.

Der Deutsche Eishockey-Bund hat die Partien inzwischen neu angesetzt: Nun soll am 1. November und 30. Januar gespielt werden – zwei Fahrten also, dafür keine Übernachtung.

U 15 besiegt Neuss im Testspiel

Die U-15-Mannschaft des EVD war im Testspieleinsatz und gewann beim Neusser EV mit 4:2 (1:2, 3:0, 0:0). „Im Gegensatz zum Hinspiel haben wir in der offensiven Zone deutlich besser gespielt“, sagte Trainer Fabian Schwarze. „Wir haben uns viele Chancen erspielt, sie aber nicht ausreichend verwertet. Probleme haben wir nach wie vor in der Defensivzone. Wir geraten dort zu schnell unter Druck. Daran arbeiten wir“, so der Coach. Patrick Latusek und Lasse Schmitz trafen jeweils doppelt.

Ein Handball-Ergebnis gab es beim 10:12 (2:7, 6:4, 2:1) der U-13-B-Mannschaft in der Bezirksliga gegen den Herforder EV 1b. Nachdem das Team bereits 1:7 zurückgelegen hatte, sagte Trainer Schwarze: „In dieser Phase hatten wir nur Zuschauer, aber keine Spieler auf dem Eis. Wir hatten riesige Probleme in der Defensive und in der neutralen Zone. Das besserte sich nach der ersten Pause, zum Spiel fanden wir nie wirklich.“ Es trafen Lasse Schmitz (4), Eemeli Luostarinen (2), Phil Unger, Deen Huber, Davina Plis und Georgy Laska.