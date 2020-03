Es ist nicht einfach nur ein Derby – es ist das Süd-Derby in der Frauenhandball-Oberliga, wenn sich am Sonntag (16.45 Uhr, Biegerhof 4) Eintracht Duisburg und die GSG Duisburg gegenüberstehen. Da der Handball-Verband Niederrhein am zurückliegenden Samstag allen Vereinen mit „Corona-Angst“ einen Freifahrtschein in Sachen Spielabsagen erteilt hat, ist es nicht ganz unwichtig zu erwähnen: Beide Trainer gehen davon aus, dass das Spiel auch tatsächlich stattfindet.

Ganze dreieinhalb Kilometer liegen die Sporthallen beider Vereine voneinander entfernt. Mehr Derby ist kaum denkbar. „Ich hoffe daher, dass meine Spielerinnen das diesmal auch verinnerlichen“, ärgert sich Eintracht-Trainer Janosch Greinert immer noch darüber, dass das Hinspiel mit 27:29 verloren ging. „Damals waren wir nicht bereit für dieses Spiel.“

Angeschlagene Spielerinnen auf beiden Seiten

Auch GSG-Coach Jürgen Mölleken kann sich noch gut erinnern, warnt aber davor von einer „Wiederholung“ auszugehen: „Eintracht wird sicher nicht die Fehler aus dem Hinspiel wiederholen.“

Aufseiten der Eintracht ist unklar, wer wirklich zur Verfügung steht. „Wir hatten zuletzt ein paar krankheitsbedingte Ausfälle. Aber zu so einem Spiel fährt man notfalls auch im Rollstuhl. Ich freue mich jedenfalls sehr darauf“, sagt Greinert. Ähnlich sieht es sein Amtskollege aus Großenbaum: „Auch bei uns sind einige Spielerinnen angeschlagen. Aber wir müssen schon aus dem Grund spielen, weil wir sonst irgendwann nicht wissen, wann das alles nachgeholt werden soll.“

VfB Homberg verliert im Nachholspiel

Die Handballerinnen des VfB Homberg haben das sturmbedingte Nachholspiel in der Verbandsliga gegen den SSV Gartenstadt hinter sich gebracht – allerdings ging das komplett schief. Die Gelb-Schwarzen unterlagen den Krefelderinnen satt mit 21:28 (5:15). „Dem riesigen Rückstand aus der ersten Halbzeit sind wird hinterhergelaufen“, sagt Co-Trainer Stefan Kremer. „Uns sind viel zu viele technische Fehler unterlaufen. Nach der Pause lief es besser und die Moral stimmte, aber wirklich gefährlich sind wir Gartenstadt nicht mehr geworden.“

Die Tore erzielten Ina Feldmann (6), Katrin Becker (5), Eileen Behrens, Saskia Seelbach, Sara Simic (je 3) und Jule Clemens.