Duisburg. Der Duisburger Handball-Oberligist kassiert eine deutliche Niederlage in Rheydt. Für die restlichen Teams bringt der Orkan eine Zwangspause.

Am Ende wurde es deutlich. Die Handballerinnen der GSG Duisburg unterlagen beim Rheydter TV mit 21:34 (11:17) und stecken weiter mitten im Abstiegskampf der Oberliga. Die Großenbaumerinnen hatten dem Tabellenzweiten kaum etwas entgegenzusetzen.

Bereits nach 20 Minuten war klar, dass die Partie nicht so eng wie bei der Hinspielniederlage verlaufen wird. Zu diesem Zeitpunkt führte Rheydt bereits mit 10:4 und ließ sich im Anschluss den verdienten Sieg nicht mehr streitig machen. Die GSG scheiterte immer wieder an der gut aufgelegten RTV-Torhüterin, wobei die Würfe der Gäste auch nicht die nötige Präzision hatten. „Leider zeigte der Rückraum nicht die erwartete Stärke. Nur über den Kreis lief es einigermaßen“, fasste Coach Jürgen Mölleken zusammen. Vor allem im zweiten Durchgang vermisste der Trainer die Gegenwehr seiner Mannschaft, die sich nun auch noch einfach technische Fehler erlaubte. Der favorisierte RTV gewann am Ende verdientermaßen mit einem Elf-Tore-Vorsprung.

Die weiteren Duisburger Frauenhandball-Teams waren am Wochenende nicht im Einsatz. Aufgrund der Sturm- und Orkanwarnung wurden die Partien der HSG Hiesfeld/Aldenrade und Eintracht Duisburg abgesagt. In der Verbandsliga fielen die Spiele des VfL Rheinhausen und VfB Homberg aus.

GSG: Roth (6), Kristina Kohs (6), Bogdanski (5), Kühnel (2), Annika Kohs (2).