Nun treffen die Frauen des MSV Duisburg auf den SV Meppen

Duisburg. Der MSV Duisburg trifft im Topspiel der 2. Frauenfußball-Bundesliga auf den SV Meppen. Der Trainer bangt um eine Leistungsträgerin.

Die Männer des SV Meppen richteten am vergangenen Samstag in der Schauinslandreisen-Arena aus Duisburger Sicht viel Unheil an. Am Sonntag sind nun die Frauen aus dem Emsland an der Wedau zu Gast. Um 14 Uhr trifft der MSV in der 2. Frauen-Bundesliga im Duell der Erstliga-Absteiger auf die Meppenerinnen. Die Damen wollen es nun besser machen als die Herren.

MSV-Trainer Henrik Lehm hat sich bereits festgelegt. „Meppen wird am Ende als Erster in die Bundesliga aufsteigen. Sie sind das stärkste Team der Liga“, sagt der Däne und schiebt nach: „Wir wollen die zweite Mannschaft sein, die den Sprung nach oben schafft.“

So kann die aktuelle Tabelle aus Lehms Sicht auch am Ende der Saison Bestand haben: Meppen kommt als Spitzenreiter nach Duisburg, der MSV belegt Rang zwei. Die Emsländerinnen weisen mit fünf Siegen aus fünf Spielen eine weiße Weste auf. Hinzu kommt das beeindruckende Torverhältnis von 23:2. Der MSV Duisburg, der vier Siege auf dem Konto hat, kann mit einem Erfolg im Spitzenspiel zumindest nach Punkten zu Meppen aufschließen.

Maggie Bell ist beim MSV Duisburg wieder an Bord

Henrik Lehm sieht sein Team auf einem guten Weg. Nach zähen Jahren im Abstiegskampf mit einer überschaubaren Punktausbeute wirken die jüngsten Siege wie Balsam auf die geschundene MSV-Seele. „Das Selbstvertrauen wächst, die neuen Spielerinnen integrieren sich hervorragend, wir werden mit jedem Training besser“, schwärmt der Coach.

Lehm bangt allerdings noch um den Einsatz von Vanessa Fürst, die sich am Donnerstag im Training eine Knieblessur zugezogen hat. Würde Fürst ausfallen, müsste der Trainer nach Claire O’Riordan schon die zweite Leistungsträgerin im Defensivverbund ersetzen. „Ich hoffe, dass es Vanessa bis zum Sonntag schafft“, sieht der Coach noch eine Chance auf einen Einsatz. Immerhin kehrt mit Maggie Bell eine Alternative für die Abwehr nach ihrer Verletzungspause in den Kader zurück.