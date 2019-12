Niederlagenserie der HSG Hiesfeld/Aldenrade ist beendet

Nach zuletzt acht Niederlagen in Folge durften sich die Oberliga-Handballer der HSG Hiesfeld/Aldenrade im Heimspiel gegen die Zweitvertretung der HSG Neuss/Düsseldorf über zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf freuen. Nachdem die HSG bereits in der letzten Woche beim Tabellenführer HC Wölfe Nordrhein eine gute Figur gemacht hatte und am Ende mit nur einem Treffer unterlag, knüpfte die Mannschaft von Trainer Harry Mohrhoff an die gute Leistung an und gewann verdient mit 32:23 (14:12) gegen das Tabellenschlusslicht.

Zwar gingen die Hausherren schnell in Führung, schafften es jedoch erst nach knapp 20 Minuten, sich das erste Mal mit drei Toren abzusetzen. Die HSG übernahm mehr und mehr die Kontrolle über die Partie, schaffte es jedoch nicht, die Führung weiter auszubauen. Bitter kam es dann kurz vor der Halbzeit, als sich Abwehrchef Uwe Möller beim Stand von 14:11 bei einem Zusammenprall im eigenen Kreis verletzte und mit einem blauen Auge vom Feld und sich die zweite Hälfte von der Bank aus angucken musste.

Kurze Schwächephase

Auch in Durchgang zwei erwischten die Gastgeber den besseren Start und stellten nach knapp 40 Minuten auf 19:14. Im Anschluss jedoch passierte das, was die HSG in dieser Saison schon den einen oder anderen Punkt gekostet hatte. Fehler im Spielaufbau und nicht genutzte Chancen ließen den Gegner innerhalb von fünf Minuten auf 19:18 verkürzen. Trotz der kurzen Schwächephase schaffte es die HSG, sich nach einer kurzen Auszeit zu fangen, und übernahm in der Schlussphase erneut die Kontrolle über die Partie.

HSG: Kirchner (9), Pobric (8), Terhorst (4), Blum, Jüngling (je 3), Homscheid (2), Berner, Marijanovic, Strehl.