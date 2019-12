Niederlage trübt Schmidt-Comeback beim EV Duisburg

EV Duisburg –

Crocodiles Hamburg3:4 n.V.

Drittel: 2:0, 0:1, 1:2, 0:1

Tore: 1:0 (7:41) Lemmer (Krämer, Krüger), 2:0 (12:39) Schmidt (Abercrombie, Tegkaev), 2:1 (25:17) Gerartz (Draper, Martens), 3:1 (52:44) Alexander Eckl (Vavrusa), 3:2 (57:54) Fern (Calovi, Gerartz), 3:3 (58:30) Lascheit (Martens, Gern (6-5), 3:4 (62:53) Draper (Martens). Strafen: Duisburg 12, Hamburg 6. Zuschauer: 711



Die Zuschauer erhoben sich von den Plätzen und zollten der reaktivierten Legende Respekt. Als Markus Schmidt für den Eishockey-Oberligisten EV Duisburg gegen die Crocodiles Hamburg zum 2:0 traf, war das Comeback des Verteidigers schon einen Besuch des Spiels wert. Am Ende war es dann aber doch ein frustrierender Abend für die Füchse. Sie verloren die Partie in der Overtime mit 3:4 (2:0, 0:1, 1:2, 0:1).

Schmidt – der 34-Jährige ist mittlerweile Konditionstrainer der Füchse – hatte sich im Zuge der Verletzung von Mathias Müller kurzfristig zur Verfügung gestellt. Der Mann, dessen Trikot in der Legendenreihe unter dem Dach der Duisburger Eissporthalle hängt – brachte sich nicht nur mit einem Tor ein, er zeigte auf dem Eis zudem Präsenz. „Es war so, als sei er nie weg gewesen“, sagte EVD-Trainer Didi Hegen später.

So viel zu den schönen Emotionen am Sonntagabend. Nach knapp 63 Minuten Eishockey bestimmte der Ärger die Gemütslage der Füchse. Hamburg war am Ende cleverer und schnappte dem EVD schon sicher geglaubte Punkte weg.

Frühere Duisburger sorgten für Probleme

Das erste Drittel ging noch eindeutig an die Füchse. Artur Lemmer brachte den EVD bereits in der achten Minute in Führung, ehe Schmidt in der 13. Minute auf 2:0 erhöhte. Hamburg konnte in dieser Phase nur vereinzelte Nadelstiche setzen, wobei EVD-Goalie Christian Wendler auf dem Posten war.

Das änderte sich im zweiten Durchgang, indem die Krokodile besser ins Spiel kamen. Andre Gerartz nutzte in der 26. Minute eine Unkonzentriertheit der Duisburger aus und stellte den Anschluss her.

Im dritten Abschnitt wurde der Druck der Hamburger noch größer. Die Duisburger Trainer reagierten und nahmen eine Auszeit. Für den Moment war das die richtige Entscheidung: Alexander Eckl traf in der 53. Minute zum 3:1.

Doch Hamburg blieb am Drücker – vor allem die früheren Duisburger Norman Martens und Dominik Lascheit waren in dieser Phase die Aktivposten. In der 58. Minute verkürzten die Gäste durch Leon Fern auf 3:2. Dann nahm Hamburg den Torwart aus dem Spiel und kam durch Lascheit in Überzahl zum Ausgleich. In der Overtime schlugen die Gäste durch Jordan Draper zu.

„Wir haben 58 Minuten gutes Eishockey gespielt, uns dann aber individuelle Fehler erlaubt“, sagte Didi Hegen nach der Partie.