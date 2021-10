Niederlage beim Schlusslicht: VfB Homberg tief im Keller

Duisburg. Im Kellerduell beim Bonner SC kassiert der VfB Homberg eine 0:2-Niederlage. Dabei lässt das Team fünf hochkarätige Chancen aus.

Nach nur einem Punkt aus den letzten sechs Spielen wollten die Kicker des VfB Homberg den Bock im Kellerduell beim Bonner SC unstoßen. Stattdessen kassierte der VfB am elften Spieltag der Regionalliga West mit einem 0:2 (0:0) im Sportpark Nord die dritte Niederlage in Folge, wodurch das bisherige Schlusslicht den VfB auf den vorletzten Platz verdrängt.

Coach Sunay Acar änderte seine Startelf gegenüber dem 0:1 gegen den SV Straelen auf drei Positionen. Für Maximilian Adamski rückt Maurice Opfermann Arcones auf die Doppelsechs neben Kofi Twumasi. Auf den Außenbahnen machten Justin Walker und Pascal Gurk Platz für Jonas Pfalz und Kingsley Marcinek, der im 4-2-3-1-System auf auf die Rechtsverteidigerposition und Jan Wellers von dort eine Station nach vorne rückte.

Bonn klärt in höchster Not

Letztgenannter hatte in der zwölften Minute dann auch die erste Chance auf dem Fuß. Wellers verdeckten 18-Meter-Schuss nach einer Ecke ließ BSC-Keeper Kevin Birk abprallen, so dass die Bonner in höchster Not zur Ecke klären mussten. Auf der Gegenseite prüfte Daniel Somuah zwei Minuten später Hombergs Schlussmann Philipp Gutkowski mit einem Schuss aus der Drehung von der Strafraumgrenze aus. Wieder nur zwei Minuten später musste sich dann Brink erneut beweisen und war im kurzen Eck gegen Jonas Pfalz zur Stelle, der von Pascale Talarski freigespielt worden war.

Nach der verheißungsvollen Anfangsviertelstunde wurden Torraumszenen jedoch zur Mangelware. Die Homberger drängten die Gastgeber weitestgehend in deren Hälfte, konnten auf dem holprigen Rasen aber nicht den entscheidenden Pass durch den BSC-Block anbringen. So dauerte es bis zur 43. Minute, ehe wieder eine Torwart geprüft wurde. In diesem Fall Philipp Gutkowski, für den der Kopfball von Matti Fiedler nach einem Freistoß aber kein Problem darstellte. Die letzte Szene der ersten Halbzeit gehörte dann nochmal dem VfB. Luca Palla steckte auf Wellers durch, der den Ball, von seinem Gegenspieler abgedrängt, aus 17 Metern aber rechts am Tor vorbei schoss (45.).

Ausgelassene Chancen rächen sich

Neun Minuten nach Wiederbeginn sollte sich die ausgelassene Chance rächen. Nach einem Abstimmungsfehler der Homberger kam Rudolph Gonzales Vass vor dem Sechzehner an den Ball und schlenzte diesen zum 1:0 für Bonn flach ins rechte Eck. Der Rückstand, mit dem nach den Spielanteilen in der ersten Halbzeit nicht zu rechnen war, machte es freilich nicht einfacher für den VfB, der nun noch mehr Risiko gegen die auf Konter lauernden Gastgeber eingehen musste, um den Worst Case zu verhindern und selbst noch den so wichtigen ersten Sieg nach einem Punkt aus den letzten sechs Spielen einzufahren. In der 66. Minute hatten die Gäste den Torschrei dann schon auf den Lippen, als Kingsley Marcinek nach einem Freistoß von Talarski im Fünfmeterraum an den Ball kam. Doch mit vereinten Kräften konnten die Bonner den Homberger noch am Ausgleich hindern. Nur drei Minuten später erhielt der VfB dafür erneut die Quittung. In Anschluss an eine Ecke köpfte Daniel Somuah eine Flanke zum 2:0 für Bonn ins Netz.

Symbolisch für die aktuelle Situation des in der Offensive glücklosen VfB, dem in den drei Spielen zuvor kein eigener Treffer gelang, war die 85. Minute. Erst parierte Birk einen direkt geschossenen Freistoß von Talarski auf der Linie, den Nachschuss des eingewechselten Maurice Hauser kratzte Lars Holtkamp von selbiger. Kurz vor Schluss scheiterte auch der eingewechselte Pascal Gurk noch an Brink.

So blieb es nach einer vielversprechenden ersten Halbzeit bei der bitteren 0:2-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten, nach der den VfB weiterhin vier Punkte von den Nichtabstiegsplätzen trennen. Und die Gründe dafür lagen auch für Sunay Acar auf der Hand. „Wir haben fünf dicke Dinger, aber machen kein Tor. Bonn hat zwei Chancen und trifft zweimal“, so das nüchterne, aber treffende Fazit des VfB-Trainers.

Bonner SC – VfB Homberg 2:0 (0:0)

Bonn: Birk – Keita, Goralski (46. Bezerra Ehret), Fiedler, Afamefuna – Takahara (46. Güler), Gonzales Vass, Spencer Braun, Holtkamp – Sai (64. Mukanya), Somuah (83. Berg).

VfB: Gutkowski – Wellers (79. Gurk), Kogel (74. Hauser), M’Bengue, Koenders – Opfermann Arcones, Twumasi – Marcinek, Talarski, Pfalz – Palla (74. Adamski).

Tore: 1:0 Gonzales Vass (54.), 2:0 Somuah (69.).

Gelbe Karten: Keita, Gonzalez Vass, Mukanya, Somuah – Opfermann Arcones, Gutkowski.

Schiedsrichter: Marcel Benkhoff (Ahaus).

Zuschauer: 303.

So geht’s weiter: Samstag, 16. Oktober, 14 Uhr: VfB – Preußen Münster (PCC-Stadion).