Neumann-Verbleib beim EV Duisburg ist nun offiziell

Duisburg. Der EV Duisburg kann auch in der Regionalliga auf den zuletzt ausgeliehenen Verteidiger setzen, der seinen Vertrag in Landshut aufgelöst hat.

Ein großes Geheimnis war es nun nicht mehr, da der Eishockey-Zweitligist EV Landshut es schon verkündet hatte. Doch seit Dienstagabend, als der Vertrag geschlossen worden ist, ist es nun auch tatsächlich offiziell. Verteidiger Manuel Neumann bleibt den Füchsen auch in der Regionalliga treu und gehört ab sofort zum Kader des EVD. „Manuel und wir wollten das sauber lösen. Der Vertrag wurde erst geschlossen, als der Kontrakt in Landshut aufgelöst worden war, was am Montag geschehen ist“, erklärt Dirk Schmitz, der Sportliche Leiter der Füchse.

Schon 133 Spiele für den EV Duisburg

„Wir sind sehr froh, dass Manuel bei uns bleibt“, sagt Schmitz. Durchaus nachvollziehbar, schließlich ist der Abwehrspieler noch in der vergangenen Saison in der DEL2 aufgelaufen. Zudem gehört Neumann damit zu den Spielern im Team der Füchse, die entweder Duisburger sind oder eben eine Duisburger Vergangenheit haben. Der Ludwigsburger, der im Nachwuchs des SC Bietigheim-Bissingen ausgebildet worden ist, lief von 2014 bis 2017 sowie in der vergangenen Saison auf Landshuter Leihbasis in 133 Spielen für den EVD auf, erzielte dabei 30 Tore und 91 Vorlagen. „Manuel wird uns mit seiner Erfahrung ungemein weiterhelfen – in der Defensive wie im Spielaufbau. Ich bin davon überzeugt, dass Manuel einer der besten Verteidiger in der Liga sein wird.“

Den Hintergrund für die nun feste Rückkehr nach Duisburg hatten bereits die Niederbayern in ihrer Mitteilung zur Vertragsauflösung verkündet: Neumann will sich nun verstärkt seiner beruflichen Zukunft widmen, was damit genau ins EVD-Konzept passt. „Manuel wird ein duales Studium im Bereich Sportmanagement beginnen“, erklärt Schmitz. Den Ausbildungspart wird er dabei bei Vitasport in Duisburg absolvieren.

Ein großer Gewinn für den EV Duisburg

Sportlich ist das für den EVD ein großer Gewinn. „Die jungen Spieler können sich an Manuel ausrichten. Wir hatten ohnehin schon eine gute Defensive, die nun noch einmal stabiler und auch in Richtung Spielaufbau gefährlicher geworden ist“, so Schmitz. Nach seiner Zeit in Bietigheim spielte Neumann für den EHC Freiburg, mit dem er 2008 den Aufstieg in die 2. Liga schaffte. Es folgten drei Jahre beim EHC Dortmund sowie zwei weitere Saison bei den Löwen Frankfurt, ehe er 2014 nach Duisburg kam. Ab 2017 spielte er für die Starbulls Rosenheim in der Oberliga Süd sowie für den EV Landshut in der DEL2.