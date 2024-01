Neuer US-Spieler für Rhein Fire

Duisburg Rhein Fire nimmt Defensive Back Darrius Nash unter Vertrag. Der Meister ist nicht Teil des von der ELF angekündigten International Games.

Der aktuelle Meister der European League of Football, Rhein Fire, hat einen Neuzugang vorgestellt: So wechselt Defensive Back Darrius Nash als US-Importspieler, ins Rheinland.

Der neue Defensivspieler der aus Düsseldorf stammenden, aber in Duisburg spielenden Rheinländer wurde im vergangenen Jahr von den Vegas Vipers aus der nordamerikanischen XFL gedraftet. Sein Renommee verdiente sich Nash allerdings im Collegeteam der Utah Tech Trailblazers.

Derweil steht nach wie vor nicht fest, in welchen Stadion Rhein Fire das Heimspiel am 8. Juni gegen Liganeuling Madrid Bravos austragen wird. „Wir sind nach wie vor in laufenden Verhandlungen“, erklärte Fire-Gesellschafter Martin Wagner am Donnerstagabend. In dieser Phase wird die Drainage der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena erneuert.

Damit ist auch klar, dass Rhein Fire nicht Teil des zeitgleich von der ELF angekündigten „International Games“ sein wird, das Liga-CEO Zeljko Karajica im Rahmen eines Podcast angekündigt hat. So werden in der Saison 2024 zwei ELF-Teams ein reguläres Punktspiel in einem Land austragen, das derzeit keine ELF-Franchise beheimatet.

