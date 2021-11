Neue Termine für die Drittligaspiele des MSV Duisburg

Mit dem Spiel gegen den VfL Osnabrück beginnt für den MSV am Sonntag, 14. Dezember, die Rückrunde. Das Hinspiel an der Bremer Brücke gewann das Team mit 1:0.

Duisburg. Der Deutsche Fußball-Bund hat die Spieltage 18 bis 25 in der 3. Liga terminiert. Allein viermal muss der MSV Duisburg dabei sonntags ran.

Der Deutsche Fußball-Bund hat in der 3. Liga die Spieltage 18 bis 25 fix terminiert. Im Zeitraum vom 5. Dezember bis zum 6. Februar stehen für den MSV Duisburg fünf Heim- und drei Auswärtsspiele auf dem Programm.

Vier dieser acht Partien fallen auf einen Sonntag. Los geht es am 18. Spieltag, wenn der MSV am Sonntag, 5. Dezember, um 13 Uhr bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg antreten muss. Dabei steht dann ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Duisburger Stürmer Vincent Vermeij an.

Englische Woche für den MSV Duisburg im Januar

Danach folgen bis zum Jahreswechsel zwei Heimspiele. Am Samstag, 11. Dezember, geht es um 14 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena gegen den SC Verl; die Rückrunde beginnt acht Tage später, am Sonntag, 19. Dezember, um 14 Uhr gegen den VfL Osnabrück.

Nach der kurzen Winterpause steuert der MSV-Bus am Freitag, 14. Januar, die HDI-Arena in Hannover an, wo der TSV Havelse seine Heimspiele austrägt. Anstoß ist dort um 19 Uhr. Es folgt eine englische Woche, die mit zwei Heimpartien innerhalb von vier Tagen beginnt. Am Sonntag, 23. Januar, um 14 Uhr heißt der Gast 1. FC Saarbrücken, am Mittwoch, 26. Januar, um 19 Uhr 1. FC Magdeburg.

Der SV Wehen Wiesbaden empfängt die Zebras dann am Samstag, 29. Januar, um 14 Uhr. Ebenfalls um 14 Uhr läuft am Sonntag, 6. Februar, dann die „Zweite“ von Borussia Dortmund an der Wedau auf.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg