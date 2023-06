Neue Jugendliga? Das sagen die Duisburger Vereine dazu

Duisburg. Beim Fußballverband Niederrhein wird über neue Strukturen im Jugendfußball nachgedacht. Duisburgs Vereinsvertreter haben eine klare Meinung.

Michael Pomp hatte richtig gute Laune. „Das ist genau mein Thema“, sagte der scheidende Sportliche Leiter der Fußballjugend von Hamborn 07. Die Planungen des Fußball-Verbandes Niederrhein, das Wirrwarr aus den letzten drei verbliebenen „wirklichen Leistungsklassen“ – das sind Duisburg/Mülheim/Dinslaken, Essen und Düsseldorf – sowie den drei überkreislichen Sonderligen und dem recht eigenständigen Format in Oberhausen/Bottrop durch eine Art „Bezirksliga“ ersetzen zu wollen, kommen bei dem 39-Jährigen bestens an.

„Das ist ein ganz großes Problem am Niederrhein, das nun hoffentlich bald in Teilen gelöst wird, dass diese Qualifikation am Ende für zu wenige Mannschaften erfolgreich ausgeht und dass man dann zu lange einfach keine Planungssicherheit hat“, betont der Mann, der zum 1. Juli als U-13-Trainer zum FC Schalke 04 wechselt. „Ich hoffe einfach, dass diese neue Liga zwischen Niederrheinliga und Leistungsklasse, die dann ein bisschen überkreislich spielt, dazu führt, dass es ganz klare Auf- und Abstiegsregelungen gibt. Jemand, der in so einer ‚Zwischenliga‘ Erster wird, sollte dann aber auch bitte direkt aufsteigen“, fordert Pomp. „Wenn man im April schon weiß, dass man sich sportlich verdient hat, dort Erster zu werden, sollte man auch entsprechend in die Planung gehen können. Nicht, dass dann wieder eine Quali kommt, die das alles wieder zunichtemacht und den Vereinen Planungssicherheit nimmt. Das ist ein Riesenthema, das der Verband da angeht. Wenn diesem ersten Schritt weitere folgen, kann man allen Vereinen und dem Fußball-Verband Niederrhein nur gratulieren, weil das der richtige Weg ist.“

Grenzlandliga hebt Niveau

Rainer Vervölgyi, der Jugendleiter des VfB Homberg, sieht das ganz ähnlich: „Wir haben im Kreis Moers zusammen mit Rees/Bocholt und Kleve/Geldern bereits die Grenzlandliga. Ich kann nur sagen, das hat das sportliche Niveau deutlich angehoben – das war vorher in der Leistungsklasse Moers so nicht der Fall.“ Der Homberger Nachwuchschef umreißt die Problematik: „Wenn du aus der Niederrheinliga runter musst, steigt der Jungjahrgang aus der nächsttieferen Liga ab. Diese Mannschaft stürzt in die Kreisklasse, soll dann aber im Folgejahr die Qualifikation zur Niederrheinliga spielen.“ Das ist rein sportlich schon ein Problem. Was noch hinzu kommt: „Diese Jungs wollen dann nicht in der Kreisklasse spielen, gehen zu einem anderen Verein. Und dann fehlt dir dieser Jahrgang.“

Michael Pomp begrüßt die Idee einer neuen Liga unterhalb der Niederrheinliga. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Damit rennt Vervölgyi bei Michael Pomp offene Türen ein. Hamborns U-17-Mannschaft wurde in der Leistungsklasse Zweiter, nahm an den Aufstiegsspielen zur Niederrheinliga teil, warf aber nach zwei von drei Spielen das Handtuch und trat zur letzten Partie nicht mehr an. „Da ist ein altes Problem aufgebrochen – wir hatten in diesem Jahr keine U 16“, so Pomp. „Dann sind vor der Quali noch einige Spieler gegangen, andere nicht mehr gekommen oder haben sich verletzt. So mussten wir auf U-15-Spieler zurückgreifen, die gegen Kleve ganz hervorragend gekämpft haben. Aber der Akku war leer und wir hatten nach Verletzungen nur noch acht, neun Spieler. Es ging also nicht anders, auch wenn es natürlich nicht Hamborns Anspruch ist, eine Quali nicht zu Ende zu spielen“, so Pomp.

Wechselproblematik belastet

Der „Hin-und-her-Wechseln“ schon im Jugendbereich verärgert auch Vervölgyi. „Wenn die Quali vor dem 30. Juni beendet ist, können die Spieler, die abgestiegen sind, noch wechseln und löffeln nicht mehr die Suppe aus, die sie sich und dem Verein eingebrockt haben“, so der VfB-Jugendleiter. Daher begrüßt auch Vervölgyi die Idee einer „kleinen Niederrheinliga“ unterhalb der Niederrheinliga, um das Niveau der Spielerausbildung aufrecht erhalten zu können. „An diesen Qualispielen hängt einfach zu viel. Und wenn du nicht schon während der Saison beispielsweise samstags Liga spielst und sonntags Testspiele gegen höherklassige Gegner, dann gewöhnst du dich nicht ans Niveau. Wenn du das erst im Laufe der Qualifikation merkst, kann es vorbei sein, ehe du dich darauf eingestellt hast.“

Doch nicht nur bei den etablierten Vereinen wie 07 und dem VfB, die sich ständig in und um die Niederrheinliga herum bewegen, stößt die Idee eines neuen Unterbaus für die Niederrheinliga auf Zustimmung. Viktoria Buchholz ist nach Jahrzehnten mit den A-Junioren in die Niederrheinliga aufgestiegen – und merkt schon jetzt die positiven Auswirkungen. „Diese neue Liga kann ja eine Liga werden, in der die Viktoria dann regelmäßig spielen könnte. Man trifft einfach viel, viel öfter auf ambitionierte Gegner und nicht auf Mannschaften, gegen die eine schwache Leistung zum Sieg reicht. Das bildet die Jungs einfach besser aus“, sagt Viktorias A-Jugend-Trainer Christoph Gebhard. „Als Niederrheinligist kannst du, wenn alles gegen dich läuft, als Achter in die Quali und dann in die Leistungsklasse stürzen.“

Im November will eine Arbeitsgemeinschaft aus Mitgliedern des Verbandsjugendausschusses und der Kreise einen Vorschlag für eine neue Liga als Unterbau zur Nieder­rheinliga dem Jugendbeirat des FVN vorlegen. Ganz offenbar fiebern die Vereine diesen Beschlüssen entgegen.

