Nachwuchs kämpft im Duisburger Süden um die Kreistitel

Duisburg Der PSV Duisburg richtet am kommenden Wochenende das Kreismeisterschaftsturnier für mehrere Altersklassen aus.

Am kommenden Sonntag, 28. Januar, starten die Judoka in die Wettkampfsaison 2024. Den Anfang machen die Altersklassen U11 und U15, die zu den Kreiseinzelmeisterschaften antreten. Die Judoabteilung des PSV Duisburg richtet die Titelkämpfe in der Sporthalle der Gesamtschule Süd in Großenbaum aus.

Gemeldet haben 16 Vereine des Kreises Rhein-Ruhr, die mehr als 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Matte schicken werden – eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Mit fast 40 Aktiven stellt der Ausrichter PSV Duisburg die meisten Kämpferinnen und Kämpfer.

Die Kämpfe beginnen gegen 10 Uhr mit der männlichen Jugend U11. Die weibliche U11 folgt gegen 12 Uhr. Die U15 männlich schließt sich gegen 13.30 Uhr an und den Abschluss bildet die weibliche U15 gegen 14.30 Uhr. Die ersten Vier jeder Gewichtsklasse qualifizieren sich für die Bezirkseinzelmeisterschaften, die am 4. Februar für die U11 in Mönchengladbach und am 25. Februar für die U15 in Neuss stattfinden.

