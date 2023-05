Nachwuchs des SRC Duisburg holt bestes DM-Ergebnis

Für den SRC Duisburg lief es in Erding bestens.

Duisburg. Starke Leistung für den Squash-Nachwuchs des SRC Duisburg bei der Deutschen Meisterschaft. Aktuell läuft die EM.

Lange Anreise, starke Ausbeute. Der Squash-Nachwuchs des SRC Duisburg wusste bei der 45. Deutschen Jugend-Einzelmeisterschaft im bayrischen Erding zu überzeugen. Mit sechs Podestplätzen und weiteren guten Ergebnissen belohnten sich die Talente für die harte Trainingsarbeit in den vergangenen Monaten. „Wir sind sehr zufrieden mit den Leistungen und sehr stolz auf unsere Kids. Sie haben das beste Gesamtergebnis in der Vereinsgeschichte bei einer Deutschen Jugend-Einzelmeisterschaft erreicht“, zeigte sich der SRC-Vorsitzende Rainer Westphal begeistert.

Ganz vorne landete Lea Gsell, die sich bei den Mädchen U 11 gegen ihre Vereinskameradinnen Emilia Hartmann (9:11, 11:8, 11:2, 11:8) und Jasmin Hartmann (11:3,11:2, 11:2) durchsetzen konnte. „Lea hat ein sensationelles Turnier gespielt und gezeigt, was für ein Potenzial in ihr steckt“, so Westphal.

EM läuft noch bis Sonntag

Bei den Mädchen U 15 spielte Sabrina Dinn stark auf. Die Jugend-Nationalspielerin gewann die ersten vier Spiele und musste sich erst Dahlia Cherian geschlagen geben. Kira Bohne (U 15) und Anouk Bohne (U 13) wurden Dritte. Die weiteren SRC-Platzierungen: Jungen U 17: 7. Kilian Leddin, Jungen U 15: 4. Oleksil Bielikov. 9. Julian Sonntag, Jungen U 13: 5. Jona Feldmann, Jungen U 11: 11. Johnathan Sinz, Mädchen U 19: 4. Liane Manderfeld, Mädchen U 15: 5. Layla Salkanovic, 6. Crystal George.

Sabrina Dinn und Oleksil Bielikov sind noch bis Sonntag bei der U-15-Team-Europameisterschaft in Prag im Einsatz. Für Dinn ist es das erste große Turnier, sie nimmt bei den Mädchen die Position zwei hinter Dahlia Cherian ein. Bielikov ist zum zweiten Mal dabei und wird mit Einsatzzeit rechnen können, da er auf einem Level mit Cedric Anderson (Sportwerk Hamburg) und Marc Weishar (TSC Heuchelhof) agiert. In der Vorrunde treffen die Schützlinge von Bundestrainer Thomas Hahn auf Polen, Israel und Norwegen. Ziel ist es, besser abzuschneiden als im Vorjahr, als Deutschland Zwölfter wurde. (kök)

