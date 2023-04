Nachwuchs des Rumelner TV macht das Triple perfekt

Duisburg. Nach der U 18 und der U 16 gewinnt auch das U-14-Team des Rumelner TV die Westdeutsche Meisterschaft im Volleyball. Nächster Halt: DM-Endrunde.

Der Meisterjubel nimmt bei den Volleyballern des Rumelner TV kein Ende. Nachdem bereits die U 18 und die U 16 die Westdeutsche Meisterschaft gewonnen hatten, macht nun die U-14-Mannschaft das Triple perfekt. Dank eines Finalerfolgs gegen Telekom Post Bielefeld setzten sich die Rumelner die Meisterkrone auf und gehen wie auch die anderen beiden Teams in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft an den Start.

Der RTV ging mit Ilias Avdagic, Julius und Moritz Clouth, Fynn Duemont, Jonathan Fischer, Magnus Kindermann, Til Piskun und Max Weber ins Rennen und gehörte als NRW-Liga-Meister sowie Gewinner des Gruppenkopfturniers in der Quali-Phase zum engen Favoritenkreis, „dem aber auch vier, fünf andere Teams angehörten“, so Trainer Frank Fischer.

Klare Sache in der Gruppenphase

Das erste Gruppenspiel gegen TuSA 06 Düsseldorf begann noch etwas holprig, wurde aber mit 25:13 und 25:17 gewonnen. Da Düsseldorf im Anschluss gegen die Rhein-Sieg Volleys erfolgreich war, war das Viertelfinalticket bereits gebucht. So ging es locker ins zweite Gruppenspiel – und der RTV überfuhr Rhein-Sieg im ersten Satz mit 25:9, stellte dann um und gewann immer noch sicher mit 25:17.

Im Viertelfinale ging es gegen den Meckenheimer SV weiter, gegen den die Rumelner schon enge Partien absolviert hatten – das war diesmal nicht anders. Viele lange Ballwechsel sorgten im ersten Satz für Spannung. „Der zum Aufschlag eingewechselte Julius Clouth servierte zwei Mal stark und konnte so den RTV verdient mit 25:21 in Führung bringen“, so der Coach. Auch der zweite Satz war umkämpft, ging aber mit 25:23 an Rumeln.

Spannung in Halbfinale und Endspiel

Noch spannender wurde es im Halbfinale gegen den VV Humann Essen. Beide Sätze gingen mit 26:24 an den RTV. Ein „Aufschlaggeschoss“ von Fynn Duemont brachte schließlich den Finaleinzug für die jungen Duisburger.

Hier bekam es der RTV mit dem Gastgeber aus Bielefeld zu tun. Erst im Endspiel gaben die Rumelner erstmals einen Satz ab (23:25), drehten dann aber die Partie gegen die starken Ostwestfalen. Das 25:21 führte zum Entscheidungssatz, der mit 15:8 ebenfalls die Blau-Weißen ging, die nun am 20. und 21. Mai in Dresden um die Deutsche Meisterschaft spielen werden.

Schon am kommenden Wochenende wird die U 18 in Ludwigsburg um den nationalen Titel spielen. Die U-16-Mannschaft ist schließlich am 13. und 14. Mai in Brandenburg an der Reihe.

