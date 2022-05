Nachwuchs der Duisburg Ducks gewinnt zweimal zweistellig

Duisburg. Die Herren-Reserve der Ducks wartet weiterhin auf den ersten Sieg. Jugend und Schüler setzen sich deutlich durch. Schüler-Reserve dreht Spiel.

Die Herren-Reserve der Duisburg Ducks wartet in der Skaterhockey-Regionalliga Mitte weiterhin auf den ersten Saisonerfolg. Im Spiel gegen die Mendener Mambas II mussten sich die Enten mit 2:9 (0:3, 2:2, 0:4) geschlagen geben. In den ersten 20 Minuten lief bei den Gastgebern wenig zusammen. „Im Mitteldrittel haben wir dann auf Augenhöhe gespielt“, sagt Teamsprecher Sören Köhler. „Ziel war es, im letzten Drittel schnell das 3:5 zu erzielen. Leider haben wir schnell und unglücklich das 2:6 kassiert.“ Danach war die Luft raus. Es trafen David Rülander und Joshua Gärtner.

Deutlich besser lief es für die Nachwuchsmannschaften: So feierte die U-16-Jugend in der 2. Liga West einen 13:5 (2:1, 5:3, 6:1)-Auswärtssieg im Kreis Höxter gegen Brakel Blitz. „Schon die Anreise im Teambus war für die Kids ein Erlebnis“, sagte Trainer Sebastian Schröder. Das sorgte offenbar für guten Zusammenhalt, denn auch spielerisch trat die Mannschaft als solche auf. Entsprechend gut gelaunt verlief die Rückfahrt. Die Tore erzielten Matti Gieseler (3), Leandro Schulz, Maurice Runte, Anton Ponomarev, Jana Baske (2), Max Hoffmann und Dennis Altergot.

Kantersieg trotz schwacher Leistung

Die U-13-Schüler setzen ihre Siegesserie in der 1. Liga West mit einem 15:3 (7:0, 3:2, 5:1) gegen die Düsseldorf Rams fort. „Leider muss ich sagen, dass das eine schwache Leistung war“, rüttelt Trainerin Sally Klöser ihr Team wach. „Das waren viel zu viele Einzelaktionen und wenig Zusammenspiel. Hätte Felix Grotenhöfer im Tor nicht so eine gute Leistung gebracht, hätte das auch schwieriger werden können.“ Torschützen: Leandro Schulz (5), Leonard Reinke (4), Maurice Runte (3), Levi Sellger (2) und Phil Pörschke. Die Schüler-Reserve drehte derweil bei den Miners Oberhausen einen 5:9-Rückstand in einen 10:9-Sieg.

Die Bambini unterlagen auswärts den Moskitos Essen mit 3:4 (1:1, 2:1, 0:1, 0:1) nach Penaltyschießen. „Dennoch war das eine gute Leistung. Wir hatten vorne viel Pech“, so Trainerin Carmen Dinacher. Tore: Jannis Papke, Max Böhmann, Felix Kindler.

