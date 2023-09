Nach West-Triple startet der RTV in die neue Saison

Duisburg. Rumelner Nachwuchsmannschaften sind für die nun beginnende Volleyball-Spielzeit neu aufgestellt. Die Blau-Weißen peilen die nächsten Erfolge an.

Im Frühjahr war der Jubel beim Volleyball-Nachwuchs des Rumelner TV riesig. Die U 18, die U 16 und die U 14 – alle drei Teams schnappten sich den Titel des Westdeutschen Meisters und gingen damit auch in den Endrunden um die Deutsche Meisterschaft an den Start.

Nur neuen Saison haben die Blau-Weißen in der männlichen Jugend vier Mannschaften gemeldet, wobei die Rumelner in allen drei NRW-Ligen jeweils vorwiegend mit dem jüngeren Jahrgang antreten. Im Regelfall werden sich pro Spieltag drei Mannschaften gegenüberstehen. Im Januar beginnen die Qualifikationsturniere zu den Westdeutschen Meisterschaften.

U 18 will wieder hoch hinaus

Die U 16 II startet in der Bezirksliga mit den Spielern, die noch nicht so lange spielen. Die U 16 I geht in der NRW-Liga an den Start und wird von Frank Fischer gecoacht. Ziel der Mannschaft ist es, den Sprung auf das große Feld, das Spiel mit sechs Spielern und der Spezialisierung der einzelnen Positionen gut zu schaffen, um den etablierten Größen im Westen – VoR Paderborn, Humann Essen und TPSV Bielefeld – Paroli zu bieten. Eine direkte Qualifikation zur Teilnahme an den Westdeutschen Meisterschaften durch Erreichen eines der ersten vier Plätze wird nicht leicht, obwohl sich der RTV mit Neuzugang David Paltian von TuSA Düsseldorf mit einem Landeskader-Spieler verstärkt hat. Die Saison beginnt am Samstag in Bocholt. Es folgen Spieltage am 5. November und 2. Dezember, ehe der RTV am 17. Dezember Gastgeber für den Moerser SC und den Meckenheimer SV sein wird.

Die U 18 hat dagegen als klares Ziel, die NRW-Liga unter den ersten Vier abzuschließen. Die jüngeren Spieler haben bei den Deutschen Meisterschaften der U 16 den dritten Platz belegt und möchten diesen Erfolg zusammen mit den nun älteren Spielern aus der U 18 wiederholen. Mit den zwei Jugendnationalspielern Jonathan Bungert und Levi Weissenbach und den WVV-Landeskaderspielern Niclas Dalquen, Kylian Wenke, Florian Fischer, Kai Thiedmann und Eric Ly ist dies eine klare Vorgabe durch das Trainerteam Frank Fischer und Helmut Weissenbach. Die Saison beginnt am Sonntag in Paderborn; der vierte und letzte Spieltag findet am 21. Januar daheim gegen den TPSV Bielefeld und TSC Gievenbeck statt.

U 20 kann einiges erreichen

Für die U 20 kann es auch gut laufen, meint Trainer Marc Kindermann, obwohl das Team in diesem Jahr der jüngere Jahrgang ist. Verstärkt werden die 2006er durch viele Spieler aus der eigenen U 18 und durch die Neuzugänge Anton Kaidalov (Solingen), Bengally Drammeln (Moerser SC) und Tobi Kinder (TuSA Düsseldorf). Wenn dann noch die „Externen“ Julian Hikel (Internat Frankfurt) und Levi Weissenbach (Internat Hamburg) zu den eventuell entscheidenden Spieltagen gegen Humann Essen, TPSV Bielefeld und TSC Gievenbeck anreisen dürfen, dann wäre auch bei der ältesten Mannschaft ein Platz unter den ersten Vier möglich. Am Samstag geht es in Moers los. Der Heimspieltag ist für den 5. November gegen den Dürener TV und den FCJ Köln vorgesehen.

