Nach turbulenter Woche: CR-Nachwuchs verliert im Finale

Enttäuscht? Natürlich war den Spielerinnen der weiblichen Jugend B des Club Raffelberg nicht nach Lachen zumute, nachdem die Duisburgerinnen das Finale um die Westdeutsche Hockey-Meisterschaft gegen den HTC Uhlenhorst Mülheim mit 1:2 verloren hatten. „Aber man muss auch ein fairer Verlierer sein und anerkennen, dass Mülheim verdient gewonnen hat“, sagt CR-Trainerin Susi Wollschläger.

Klar ist, dass die Raffelbergerinnen das Beste aus der vertrackten Corona-Lage gemacht hatten. Erst am späteren Mittwoch hatte die Stadt Duisburg verfügt, dass Kontaktsportarten im Freien wie in der Halle verboten sind – ehe es am Freitag die „grüne Liste“ für bundes- und landesweit spielende Mannschaften gab. Zu diesem Zeitpunkt war die westdeutsche Endrunde bereits von Duisburg nach Mülheim verlegt worden. Ohnehin hätte das Final Four bereits vor zwei Wochen ausgetragen werden sollen; damals nahmen die drei übrigen Teams Rücksicht auf die Quarantäne-Situation von Rot-Weiß Köln.

Klarer Sieg im Halbfinale

Im Halbfinale trafen die Raffelbergerinnen auf das Team aus der Domstadt und waren beim 6:1-Sieg haushoch überlegen. „Das haben die Mädels wirklich gut gemacht. Der Sieg war nie gefährdet und ein höheres Ergebnis war im Bereich des Möglichen“, sagt Wollschläger. Dennoch wollte sich ein Endrundengefühl nicht einstellen. „Jede Spielerin durfte nur ein Elternteil mitbringen“, berichtet die CR-Trainerin.

Am Sonntag stand das Finale gegen Uhlenhorst (6:0 im Halbfinale gegen Kahlenberg) an – auf ein Spiel um Rang drei wurde verzichtet. In der Punktrunde der Regionalliga hatte Raffelberg noch mit 2:1 gegen die Mülheimerinnen gewonnen. „Das war damals schon ein wenig glücklich“, so Wollschläger. Der CR lag mit 0:2 zurück, hatte nach dem Anschlusstreffer aber noch die Chance zum Ausgleich. Eine Ersatz-Endrunde statt Deutscher Meisterschaft wird es wie gemeldet zumindest aktuell nicht geben.