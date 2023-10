Nach Gruselfilm wünscht Hamborn 07 sich ein Happy End

Duisburg. Hamborn 07 zeigte nach der Heimpleite gegen Sonsbeck im Pokal eine gute Moral. In Meerbusch braucht es aber am Sonntag noch mehr als das.

Ob Julian Berg auf Gruselfilme steht, hat der Trainer von Fußball-Oberligist Hamborn 07 noch nicht nach außen dringen lassen. Einen Schauderstreifen hat er sich aber in der abgelaufenen Woche gleich zweimal angeschaut: die Aufzeichnung des Heimspiels gegen den SV Sonsbeck vom vergangenen Sonntag. Die anschließende Vorstellung der Löwen beim 3:2-Pokalerfolg in Solingen war zwar auch noch nicht reif für einen Oscar, bescherte aber nach schwachem Start zumindest ein Happy End. Gut denkbar, dass es auch am Sonntag in der Auswärtspartie beim TSV Meerbusch (15 Uhr) ein echtes Drama gibt.

„Spiele, die wir in aller Ruhe nach Hause bringen, hatten wir ja ohnehin, seit ich hier bin, so gut wie nie“, denkt der Coach zurück. In der Tat ist bei den Löwen stets für Spannung gesorgt – manchmal freilich für mehr, als Julian Berg und der übrigen sportlichen Leitung lieb sein kann. Vor Wochenfrist gab es beim 1:3 gegen Sonsbeck allerdings dann auch das andere Extrem, als schon kurz nach der Pause klar war, dass an diesem Tag nichts zu holen sein würde. „Sehr komisch“ findet Berg das auch mit etwas Abstand – „komisch“ natürlich in dem Sinn, dass man darüber lachen könnte, wobei das 1:2, bei dem sich Torhüter Marius Delker einen schwer erklärbaren Patzer leistete, schon ein bisschen Slapstick-Qualität hatte.

Den Leistungsumschwung ab der 65. Minute in Solingen nimmt Julian Berg aber zum Anlass, zu glauben, dass seine eindringliche Ansprache an die Mannschaft im Dienstagstraining ihren Zweck erfüllt hat. „Die Grundeinstellung zum Spiel muss eine ganz andere sein als gegen Sonsbeck“, fordert der Coach für das Spiel bei den Meerbuschern, die mit erst neun Punkten – drei weniger als Hamborn – einen Abstiegsplatz einnehmen und durch einen Auswärtssieg mal schön auf Distanz gebracht werden könnten. Stimmen müssen dafür auch wieder die fußballerischen Elemente.

Am vergangenen Sonntag hatten beide etatmäßigen Linksverteidiger in der Startelf gefehlt: Karim El Moumen war gesperrt, Kenson Götze kehrte mit staubedingter Verspätung von einem beruflichen Termin zurück. Einer von beiden dürfte von Michel Roth seinen Platz zurückerhalten. Kapitän Dennis Wichert ist nach Verletzung ebenso zurück wie Außenangreifer Robin Fuhrmann, von dem sich der Coach neue Dynamik erhofft. Mamadou Diallo gab beim Pokalspiel ein 65-minütiges Startelf-Comeback, doch es war zu erkennen, dass er nach seiner Zwangspause noch Nachholbedarf hat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg