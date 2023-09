Nach Derby-Niederlage bleibt der VfL Wedau ein Sorgenkind

Mann des Tages in Bissingheim: Mirco Mergel (links) traf zweimal beim 3:2-Sieg gegen den VfL Wedau. Rechts: Florian Hansmann.

Duisburg. Im Duisburg-Süd-Derby der Kreisliga A geht’s vor der Pause hoch her. Aufsteiger ETuS Bissingheim feiert den nächsten Sieg. Torfestival beim FSV.

In der Fußball-Kreisliga A bleiben der VfL Wedau und Lösort Meiderich die großen Sorgenkinder. Beide Mannschaften sind nach fünf Spieltagen noch punktlos und stehen in ihren Gruppen ganz am Ende der Tabelle.

In Gruppe 1 unterlag der VfL Wedau im Derby beim ETuS Bissingheim mit 2:3 (2:3). „Das Spiel dürfen wir niemals verlieren. Wir hatten gefühlt über 80 Prozent Ballbesitz“, ärgert sich Wedau-Trainer Tino Kirsch, dessen Team bereits nach acht Minuten hinten lag. Mirco Mergel schoss zum 1:0 für die Gastgeber ein. Eine Viertelstunde später erhöhte Yves Stedron auf 2:0. „Der Gegner war sehr effektiv. Wir dagegen haben in der Offensive oft die falschen Entscheidungen getroffen“, kommentiert VfL-Coach Kirsch. Dem 1:2-Anschlusstreffer durch Phil Frings ließen die Bissingheimer das dritte Tor durch Mergel (36.) folgen. Obwohl Fares Alfandi die Gäste wieder ins Derby zurückschoss (42.), konnten die Eisenbahner die Führung nach dem Seitenwechsel über die Zeit bringen.

Während bei den Bissingheimern, die als Aufsteiger starke drei Siege aus vier Spielen holten, die Freude groß war, rief Tino Kirsch seine Mannen kurz nach dem Schlusspfiff zusammen. „Wir können uns nur gemeinsam aus dieser Lage befreien und brauchen jetzt unbedingt das erste Erfolgserlebnis“, weiß der Wedauer Trainer, dessen Team am kommenden Sonntag gegen den zweiten Aufsteiger, den Mülheimer SV 07 II, antreten muss. Der ETuS, derzeit Tabellenvierter, gastiert dann bei Preußen Duisburg.

Viktoria Buchholz II – SV Duissern 3:2 (1:1): Viktoria: Junk (2), Buchholz; Duissern: Karakum, Basso; Fatihspor Mülheim – Preußen Duisburg 4:0 (2:0); SG Duisburg-Süd 98/20 – SV Raadt 6:2 (3:2): Schönhals, Sahin (je 2), Rausch, Eigentor Nierhaus.

In Gruppe 2 war auch das vierte Spiel der zweiten Mannschaft des FSV Duisburg ein Torfestival. Bislang gab es bei jedem Auftritt des Aufsteigers mindestens fünf Treffer zu sehen. Diesmal gewann der FSV II mit 6:3 (2:1) gegen die DJK Lösort Meiderich. Enes Özkilic ragte bei den Marxlohern mit vier Toren heraus. Die übrigen Treffer markierten Mehmed Gürman und Emre Kadi. Für die unterlegenen Lösorter, die auch im fünften Saisonspiel ohne Punkte bleiben, trafen Dennis Ernst, Justin Gramsch und Leon Schulligen.

Viktoria Wehofen – Gelb-Weiß Hamborn 4:2 (2:1): Wehofen: Vukancic (2), Scharpegge, Gunjevic; Hamborn: Dobiegala, Schuldt; Hamborn 90 – Rhenania Hamborn 3:3 (3:2): Hamborn 90: Tastan (2), Erbay; Rhenania: Selik, Kanmaz, Ezer; Sportfreunde Walsum 09 – TSV Bruckhausen 0:0; Wacker Dinslaken – SV Genc Osman II 1:1 (0:0): Cevikol. (tiwi)

