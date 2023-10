Nach der WM nun auch bei der EM: Elfjährige holt U-15-Bronze

Die elfjährige Duisburgerin Hilal Ayar (LT Sports) hat bei der U-15-Taekwondo-EM in Belgrad Bronze gewonnen. Ihr Trainer Levent Tuncat ist stolz.

Duisburg. Hilal Ayar stammt aus dem Duisburger Taekwondo-Verein LT Sports, in dem Levent Tuncat sein Wissen an die Jugendlichen weitergibt.

Der Duisburger Taekwondo-Verein LT Sports ist noch jung. Im Duisburger Norden, genauer in Bruckhausen, hat der Olympionike Levent Tuncat seine sportliche Heimat aufgebaut. Und inzwischen sind die Kämpferinnen und Kämpfer des Tuncat-Vereins erfolgreich unterwegs, schicken sich an, in die Fußstapfen ihres erfolgreichen Trainers zu treten.

Nun kommt ein weiterer Erfolg hinzu. Die Duisburgerin Hilal Ayar hat bei der U-15-Europameisterschaft in Belgrad die Bronzemedaille gewonnen. Damit hat die junge Kämpferin ihren jüngsten Erfolg von der U-15-WM vor einigen Monaten bestätigt, als die Elfjährige ebenfalls die Bronzemedaille mit nach Hause gebracht hatte.

Beeindruckende Kulisse in Belgrad

„Inmitten der beeindruckenden Kulisse von Belgrad hat unsere junge Kämpferin Hilal Ayar im zarten Alter von nur elf Jahren die Herzen aller erobert“, schwärmt Tuncat von seinem Schützling. „Als Schülerin der Sportschule NRW hat sie nach einer beeindruckenden Bronzemedaille nicht nur bei der Weltmeisterschaft, sondern auch bei der Europameisterschaft in Belgrad erneut brilliert.“

Ihr Halbfinalkampf verlief dramatisch und endete gerade einmal eine Sekunde vor Schluss mit einer knappen Niederlage. „Natürlich war die Enttäuschung in diesem Moment spürbar, doch im Sport gehören Siege und Niederlagen gleichermaßen dazu“, sagt Tuncat. „Diese Erfahrungen sind Meilensteine auf dem Weg zu unseren großen Visionen und Zielen, für die wir hart arbeiten.“

Der Weg zum Erfolg – zu dem auch die für Tuncat auch die Leistungen in der Schule gehören – „erfordert harte Arbeit und Entbehrungen. Hilal hat nur wenig Freizeit für die Dinge, die andere in ihrem Alter oft genießen können. Doch gerade solche Niederlagen werden ihr beibringen, wie sie damit umgehen kann, und sie noch stärker zurückkehren lassen. Wir sind stolz auf Hilals Leistungen.“

