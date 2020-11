Mutiger VfB Homberg verliert nach Fehlstart in Aachen

Bis zum Schlusspfiff kämpfte der VfB Homberg gestern Abend um einen Punktgewinn im Abendspiel bei Alemannia Aachen – ohne Erfolg. Am 13. Spieltag der Fußball-Regionalliga unterlag der VfB bei den Kaiserstädtern mit 0:2 (0:1). Somit konnte die Mannschaft von Trainer Sunay Acar den 2:1-Heimsieg gegen Wuppertaler SV zumindest punktetechnisch nicht bestätigen. Spielerisch können die Linksrheiner mit ihrem Auftritt beim Traditionsverein am Dreiländereck zufrieden sein.

Unaufmerksamkeit kostet mögliche Punkte

In einem über weite Strecken ansehnlichen Duell brachte eine Unaufmerksamkeit den VfB um den Lohn. Startelfdebütant Kingsley Marcinek ließ Aachens Robin Garnier auf der linken Abwehrseite durchbrechen. In der Mitte schob Ex-Drittligastürmer Hamdi Dahmani, mit vier Treffern aus sechs Spielen bisher bester Alemannia-Torschütze, aus kurzer Distanz ein. Im Anschluss kam der VfB mit zunehmender Spielzeit immer besser ins Spiel und in die Zweikämpfe. In der Offensive gelang es der Acar-Elf immer wieder Nadelstiche zu setzen. Die beste Ausgleichschance ließ VfB-Stürmer Danny Rankl aus, als er nach einem Abpraller des Aachener Keepers überrascht über das Tor schoss (10.). Trotz 1:0-Führung waren es am Ende die Gastgeber, bei denen Ex-MSV-Spieler Kristoffer Andersen gestern für den sich in Quarantäne befindlichen Cheftrainer Stefan Vollmerhausen an der Seitenlinie übernahm, die sich in die Halbzeitpause retteten. Vor allem durch Standardsituationen wurden die mutig auftretenden Homberger immer wieder gefährlich und ließen gegen die favorisierten Gastgeber, die vor zwei Monaten gegen den BVB II die einzige Saisonniederlage hinnehmen mussten, keinen Leistungsunterschied erkennen. Durch die auffälligen Marvin Lorch (35.) und Pascale Talaraski (45.) kam der VfB zu guten Chancen.

Nach dem Seitenwechsel blieb der VfB im Gegenpressing erfolgreich. Nach einem Ballgewinn von Talarski verfehlte ein Schuss von Nicolas Hirschberger nur knapp das Tor (55.). Derweil fand die Alemannia gegen das dichtgestaffelte Homberger Mittelfeld kein Durchkommen. Ab der 60. Minute lief jedoch auch beim VfB vor dem gegnerischen Tor nicht mehr viel zusammen. Gegen ausgeruhte Aachener, die eine Woche länger kein Spiel absolvierten als der VfB, machte sich bei den Gästen ein Kräfteverschleiß bemerkbar. In der Nachspielzeit kam die Alemannia nach einem Konter zum 2:0 durch Blumberg.

Die Statistik:

Aachen: Mroß – Garnier, Uchino, Heinze, Müller, Galle – Bararilo-Cerdic (71. Bösing), Rüter (90. Arifi), Zahnen (66. Rakk) – Blumberg, Dahmani (82. Boesen).

VfB: Gutkowski – Antonaci, Malcherek, Marcinek, Koenders – Lorch, Mohammad, Jafari, Hirschberger (73. Harouz) , Talarski – Rankl.

Tore: 1:0 Dahmani (3.), 2:0 Blumberg (90./+ 2). – Gelbe Karten: Müller, Rüter, Blumberg – Koenders. – Schiedsrichter: Marc Jäger (Euskirchen) – Zuschauer: 0 – So geht’s weiter: VfB Homberg – 1. FC Köln II (Sa., 7. November, 14 Uhr).