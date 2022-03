Muskelfaserriss! Aziz Bouhaddouz fällt beim MSV Duisburg aus

Duisburg. Aziz Bouhaddouz steht dem MSV Duisburg vorerst nicht zur Verfügung. Trainer Hagen Schmidt plagen aber noch weitere personelle Sorgen.

Stürmer Aziz Bouhaddouz steht dem Fußball-Drittligisten MSV Duisburg vorerst nicht zur Verfügung. Wie Trainer Hagen Schmidt am Freitag mitteilte, hat sich der 34-Jährige am Mittwoch im FVN-Pokalspiel beim Oberligisten SSVg Velbert (5:1) einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen.

Hagen Schmidt schloss zunächst nur einen Einsatz von Bouhaddouz im Heimspiel gegen den FC Viktoria Köln (Samstag, 14 Uhr, Schauinslandreisen-Arena) aus. „Wie es dann in der Folge weitergeht, muss man abwarten“, so der Trainer weiter. Die Genesung dürfte aber Zeit in Anspruch nehmen.

Bereits der zweite Muskelfaserriss von Bouhaddouz in dieser Saison

Bouhaddouz hat sich in dieser Saison nun schon zum zweiten Mal einen Muskelfaserriss zugezogen. In der Hinrunde verletzte sich der Marokkaner im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig (3:2) am 18. September. Sein Comeback gab er am 25. Oktober als Einwechselspieler beim Schmidt-Debüt gegen den 1. FC Kaiserslautern. Mit neun Treffern steht Bouhaddouz in der internen Torjägerliste hinter Orhan Ademi (11) auf Platz zwei. Kapitän Moritz Stoppelkamp ist mit acht Torerfolgen derzeit Dritter.

Bouhaddouz verletzte sich am Mittwoch in Velbert in der ersten Halbzeit bei einem Sprint. Durch den Ausfall des Routiniers wird im Spiel gegen Viktoria Köln Orhan Ademi wieder erste Wahl sein. Der Schweizer musste sich zuletzt trotz seiner guten Torquote mit der Reservistenrolle begnügen. In Velbert betrieb Ademi mit zwei Treffern Werbung in eigener Sache.

Fragezeichen hinter Bakalorz, Feltscher und Steurer

Ob Marvin Bakalorz nach seiner Blessur am Sprunggelenk zur Verfügung steht, wird sich erst kurzfristig entscheiden, wie der Trainer erklärte. Angeschlagen sind auch Rolf Feltscher und Oliver Steurer. Feltscher zwickt es in der Wade, Steurer hat Probleme im Schambeinbereich.

Hinzu kommen beim MSV Duisburg die Langzeitausfälle Chinedu Ekene, Rudolf Ndualu, Dominic Volkmer und Roman Schabbing, mit denen in dieser Spielzeit nicht mehr zu rechnen ist.

