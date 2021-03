Muskelbündelriss! Palacios fällt beim MSV Duisburg lange aus

Duisburg. Federico Palacios hatte am jüngsten Aufschwung des MSV Duisburg großen Anteil. Nun fällt der offensive Mittelfeldspieler vorerst aus.

Das ist bitter für den Fußball-Drittligisten MSV Duisburg! Federico Palacios zog sich im Spiel gegen den TSV 1860 München (1:0) am Samstag einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zu. Das ergab eine Untersuchung in der Buchholzer Unfallklinik am Montag. Der offensive Mittelfeldspieler wird somit mehrere Wochen ausfallen.

Federico Palacios zog sich die Verletzung ohne gegnerische Einwirkung in der 77. Minute zu. Trainer Pavel Dotchev ärgerte sich nach dem Spiel über sich selbst. „Ich hatte kurz vorher noch überlegt, ihn auszuwechseln“, so der 55-Jährige. Der MSV hatte Palacios erst im Januar auf Leihbasis vom Zweitligisten SSV Jahn Regensburg verpflichtet. Der 25-Jährige hatte entscheidenden Anteil am jüngsten Aufschwung des Teams. Beim 2:1-Sieg beim KFC Uerdingen erzielte er seinen ersten Treffer für die Zebras.