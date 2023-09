Die TuS Mündelheim muss am Freitagabend im Düsseldorfer Süden ran.

Fußball Mündelheim will mit Sieg in Eller schneller aus dem Keller

Duisburg. Die TuS Mündelheim hat den ersten Sieg der Saison geschafft. Der Vorsitzende gibt die Richtung vor, wie es zum Klassenerhalt reichen kann.

Am vergangenen Wochenende durften die Fußballer der TuS Mündelheim aufatmen. Nach drei Niederlagen in der Gruppe 1 der Bezirksliga gewann die Mannschaft von Trainer Thorsten Ridder mit 2:1 beim TSV Bayer Dormagen. Am Freitagabend wollen die Mündelheimer weitere Punkte bei der TSV Eller (20 Uhr) nachlegen, um schnellstmöglich aus dem Tabellenkeller herauszukommen.

Beim Vorjahresdritten aus dem Düsseldorfer Süden, der zum Auftakt drei Siege einfuhr, jedoch mit 2:3 bei der DJK Gnadental unterlag, erwartet die Mündelheimer ein harter Brocken. „Die Düsseldorfer Gruppe ist insgesamt viel stärker als letztes Jahr“, erklärt Mündelheims Vorsitzender Rainer Stolzenberg, der seinem Team dennoch gute Chancen im Kampf um den Klassenerhalt ausrechnet: „Der Sieg gegen Eller war der erste Schritt in die richtige Richtung. Ich bin mir sicher, dass wir genug Potenzial haben, um unser Ziel zu erreichen.“

In Mündelheim gibt es klare Vorstellungen, wie in der Liga zu bestehen ist. „Wir haben in der vergangenen Saison den Abstieg vermieden, da wir mannschaftlich sehr geschlossen aufgetreten sind. Wir müssen weiterhin als Einheit auftreten und über das Kollektiv kommen“, gibt Stolzenberg die Richtung vor.

