MSV-Trainer Lieberknecht stellt sich vor die Mannschaft

Duisburg. Die Krise des MSV Duisburg spitzt sich nach dem 1:1 gegen den FC Carl Zeiss Jena zu. Trainer Lieberknecht sieht aber weiterhin viel Leidenschaft.

MSV-Präsident Ingo Wald verließ am späten Mittwochabend mit einem blassen Gesicht die Schauinsland-Reisen-Arena. Das 1:1-Unentschieden gegen Schlusslicht FC Carl Zeiss Jena, das einer Niederlage gleichkam, hatte beim Chef des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg Wirkung hinterlassen.

Gemeinsam mit Sportdirektor Ivica Grlic und Geschäftsführer Michael Klatt hatte der 62-Jährige das Spiel von einer Loge aus verfolgt. Wald weiß, was auf dem Spiel steht: Der MSV braucht den Aufstieg, um wirtschaftlich wieder in ein etwas ruhigeres Fahrwasser zu geraten. Doch derzeit tobt ein schwerer Orkan auf hoher See.

Marvin Compper hat sich wieder an der Wade verletzt. Ob er für den MSV Duisburg am Samstag gegen Chemnitz auflaufen kann, ist fraglich. Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing /firo Sportphoto/POOL

Trainer Torsten Lieberknecht verwies auch nach der neuerlichen Enttäuschung auf die Tatsache, dass seine Mannschaft weiterhin an der Tabellenspitze stehe. Dem gegenüber steht aber ein dramatischer Gegentrend. In den letzten sechs Spielen setzte es vier Niederlagen, der MSV konnte lediglich vier Punkte einsammeln. Gegen Mannheim und Jena und in München gaben die Zebras nach Führungen sicher geglaubte Siege noch aus der Hand. Das sind in der Summe acht Punkte, die dem Zweitliga-Absteiger durch die Lappen gingen.

Es ist das große Rätsel: Warum bricht das Team nach guten bis starken Auftritten in der ersten Halbzeit ein und schenkt die Spiele wieder her? Ist es die Physis oder ist es die Psyche? Wo ist die Mannschaft geblieben, die in der Hinrunde begeistern konnte und auch die Qualität hatte, schlechtere Spiele zu gewinnen?

MSV-Sportdirektor Grlic: „Durchschreiten ein Tal“

Torsten Lieberknecht stellt sich in der Krise vor die Mannschaft. Streicheln statt Schlagen. „Es gibt von mir null Vorwurf, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben“, sagte der 46-Jährige nach der Partie gegen Jena im TV-Interview. Auf der virtuellen Pressekonferenz beantwortete der Trainer die Frage, ob die Mannschaft mental leer sei, so: „Das ist vollkommener Quatsch.“ Das Team sei vielmehr weiterhin davon getrieben, sich den großen Traum zu erfüllen und gehe dem „mit aller Leidenschaft und aller Passion“ nach.

„Wir durchschreiten derzeit ein tiefes Tal, aus dem wir uns schnell befreien müssen“, hofft Ivica Grlic auf eine Wende zum Guten am Samstag im Heimspiel gegen den Chemnitzer FC. Ob die am Mittwoch verletzt ausgeschiedenen Arne Sicker und Marvin Compper dabei helfen können, will der MSV nach Abschluss der Untersuchungen am Freitag mitteilen. Außenverteidiger Sicker gab im Jena-Spiel schon früh das Signal, dass es im Oberschenkel zwickte. Vielleicht bewahrte ihn das vor einer schwereren Verletzung.

Ermittlungen gegen Chemnitz

Während der MSV Duisburg bislang die Corona-Auflagen penibel erfüllte, nehmen es andere Vereine mit den Bestimmungen offenbar nicht so genau. Nach Informationen der Redaktion ermittelt der Deutsche Fußball-Bund gegen den Chemnitzer FC, weil die Sachsen zum Spiel gegen Jena mit nur einem Mannschaftsbus nach Würzburg gereist sein sollen. Vorgeschrieben sind zwei Mannschaftsbusse – der MSV greift dabei auf seinen früheren Bus, den zuletzt die Eishockey-Cracks des EV Duisburg genutzt haben, zurück.

Beim Match der SpVgg Unterhaching gegen den FC Ingolstadt am Dienstag saßen zahlreiche Personen ohne den vorgeschriebenen Abstand auf der Tribüne und feuerten Haching klatschend an. So viel zum Thema „fairer Wettkampf“.

Dazu passt auch folgende Nachricht: Der FC Carl Zeiss Jena hat sein Heimrecht für das Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag an den Gegner übertragen. Der DFB segnete das ab. Damit bleiben den Roten Teufeln Reisestrapazen im Vorfeld ihres folgenden Heimspiels erspart. Der Gegner: MSV Duisburg.