Am Ende nahm MSV-Trainer Torsten Lieberknecht die 0:2 (0:0)-Heimniederlage des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg gegen den KFC Uerdingen 05 auch auf seine Kappe. „Es war ein gebrauchter Tag mit vielen Entscheidungen, die nicht richtig waren“, so der Coach, um gleich hinzuzufügen: „Derjenige, der die Entscheidungen trifft, ist auch der Trainer, und der hat heute nicht immer richtig gelegen.“

Enttäuschte Duisburger nach der Niederlage gegen Uerdingen. Foto: firo Sportphoto/Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Lieberknecht ordnete dabei auch die taktische Umstellung zur zweiten Halbzeit in die Rubrik „falsche Entscheidung“ ein. Der Coach hatte mit Vincent Vermeij eine zweite Spitze ins Spiel gebracht. Die Mannschaft, die ein Spielsystem mit einer Spitze gewohnt ist, kam mit den spielerischen Abläufen nicht mehr zurecht. Der Trainer hatte sich durch die neue Variante mehr körperliche Präsenz im Angriff erhofft. Diese blieb aus, und mit der Einwechslung von Sinan Karweina für Orhan Ademi (64.) kehrte Lieberknecht wieder zum alten System zurück.

Duisburgs Trainer hoffte auf Frische

Bei der Aufstellung seiner Mannschaft ging es Lieberknecht darum „möglichst viel Frische“ auf den Platz zu bringen. Doch auch diese Hoffnung erfüllte sich nicht. „Die körperliche und geistige Frische war von der ersten Minute an nicht da“, musste der 47-Jährige nach der Partie zugeben.

KFC-Trainer Stefan Krämer sprach von einem „interessanten Spiel“ vor dem Hintergrund, dass beide Mannschaften gezwungen waren, umfangreiche Umstellungen vorzunehmen. Der Krefelder Coach freute sich über den Blitzstart nach der Pause, als Gustav Marcusson zum 0:1 traf (48.). „Die schnelle Führung hat uns in die Karten gespielt“, so Krämer, der nach zweiten Tor – Muhammed Kiprit traf in der 71. Minute zum 0:2 – kaum noch Zweifel am Sieg hatte. Krämer bilanzierte: „Unterm Strich war es nicht so unverdient.“

Der MSV Duisburg spielt bei 1860 München

Am Samstag, 31. Oktober, spielen die Zebras beim TSV 1860 München. Lieberknecht hofft nun auf eine „normale Trainingswoche“ und auf den ein oder anderen Rückkehrer. Gegen Uerdingen gehörten Innenverteidiger Dominic Volkmer und Mittelfeldspieler Mirnes Pepic aufgrund muskulärer Probleme nicht dem Kader an. Beide sollen am Wochenbeginn wieder ins Training einsteigen. Und Lieberknecht hat für das München-Spiel noch einen Wunsch: „Ich hoffe, dann die richtigen Entscheidungen zu treffen.“