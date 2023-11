MSV: Muth handelt sich in sieben Spielen eine Gelbsperre ein

Duisburg. Das ging fix: Nach nur sieben Einsätzen ist die Kartensammlung komplett: MSV-Spielerin Natalie Muth fehlt in der nächsten Partie gelbgesperrt.

Den Job, für den sie der MSV Duisburg nach seiner offiziellen Mitteilung seinerzeit verpflichtet hatte, konnte Natalie Muth bislang nur selten ausüben. Die US-Amerikanerin, die vom FC Levante aus Spanien in die deutsche Fußball-Bundesliga gewechselt war, sollte laut Lizenzabteilungsleiter Dario Mlodoch „das Spieltempo bestimmen und präzise Pässe in die Spitze spielen“. Aufgefallen ist sie nun in der Tat durch ein hohes Tempo – allerdings in anderer Hinsicht: Die 25-Jährige hat sich in nur sieben Einsätzen fünf gelbe Karten abgeholt.

In der Nachspielzeit der Partie beim FC Bayern München am Sonntagabend (0:2) verpasste ihr Schiedsrichterin Miriam Schwermer noch die Verwarnung, die dafür sorgt, dass sie am kommenden Samstag nicht mitwirken kann, wenn um 14 Uhr der Anstoß beim VfL Wolfsburg erfolgt. Vielleicht auch ganz sinnvoll so: Im folgenden Duell mit dem SV Werder Bremen werden ihre Qualitäten vermutlich dringender gebraucht.

