MSV-Museum: Zebra-Legende Michael Bella ehrte Marion Schübel

Duisburg. Marion Schübel ist die erste Preisträgerin der „Michael-Bella-Medaille“. Sie macht sich seit vielen Jahren um den MSV Duisburg verdient.

Marion Schübel hätte sich über eine ausgelassenere Stimmung gefreut. Die Meidericherin ist die erste Preisträgerin der „Michael-Bella-Medaille“, die das MSV-Museum zum ersten Mal ausgelobt hatte. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Ehrung nur im kleinen Kreis unter Berücksichtigung der Hygiene-Vorschriften in der Duisburger Arena über die Bühne gehen. Normalerweise hätte Marion Schübel den Preis im Rahmen eines Heimspiels des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg erhalten. Das war aber diesmal nicht möglich.

Das MSV-Museum will die Michael-Bella-Medaille von nun an jährlich verleihen. Der gemeinnützige Verein würdigt damit Menschen oder Institutionen, die sich um den MSV Duisburg verdient gemacht haben oder immer noch machen. Pate und Namensgeber des Preises ist MSV-Legende Michael Bella. Der Museums-Verein sieht in dem 75-Jährigen einen Mann, der zu aktiven Zeiten Tugenden wie Treue und Verlässlichkeit auf und neben dem Platz verkörperte und auch heute noch für diese Ideale steht. Michael Bella übergab die Medaille persönlich an Marion Schübel.

Marion Schübel ist dem MSV Duisburg seit Jahrzehnten verbunden

Michael Bella bestritt von 1964 bis 1978 405 Ligaspiele für die Zebras. An dieser Zahl angelehnt ist der 4. Mai als Termin der Verkündung der Preisträgerin oder des Preisträgers. Im Vorfeld sichtet eine Jury, der unter anderem Michael Bella, Vorstandsmitglieder des Museums und MSV-Präsident Ingo Wald angehören, die zuvor eingereichten Vorschläge und legt dann fest, wer die Medaille erhalten soll.

Marion Schübel ist als Ur-Meiderichern dem MSV seit Jahrzehnten verbunden. Organisation von Busfahrten zu Auswärtsspielen der Zebras, Betreuung von Rollstuhlfahrern und Fahnenträgern bei Heimspielen der Männer und Frauen, Hilfe für einen schwer erkrankten Fan in Hessen – die Liste der Aktivitäten von Marion Schübel lässt sich nahezu endlos fortsetzen.

Die MSV-Historiker hoffen, dass sie die Verleihung der zweiten Michael-Bella-Medaille im nächsten Jahr im großen Rahmen am Rande eines Heimspiels vornehmen können.

