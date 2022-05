MSV-Museum würdigt Duisburger Urgestein Helmut Golz

Duisburg. Helmut Golz, langjähriger Jugendleiter beim MSV Duisburg, erhält die Michael-Bella-Medaille.

Wenn die Drittliga-Fußballer des MSV Duisburg noch eine Inspiration benötigen, um zu erkennen, wofür es sich lohnt, sich zu zerreißen, könnte da ein Blick auf die Ehrung, die das MSV-Museum nun vorgenommen hat, helfen. Der Verein, der sich der Historie der Zebras annimmt, hat nun den früheren und langjährigen Jugendleiter Helmut Golz mit der Michael-Bella-Medaille ausgezeichnet.

MSV-Legende Michael Bella war bei der Ehrung in der Duisburger Arena natürlich zugegen. Das MSV-Museum hatte die Auszeichnung im vergangenen Jahr erstmals ausgelobt und Bella als Namensgeber der Medaille ausgesucht, weil der heute 76-Jährige zu seiner aktiven Zeit auf und neben dem Platz das verkörperte, worauf es im Fußball ankommt, wie der Museums-Verein schreibt: Loyalität, Vereinsliebe, Bescheidenheit, Verlässlichkeit und unermüdlichen Einsatz.

Dem MSV Duisburg weiterhin verbunden

Diese Kriterien erfüllt auch Helmut Golz, auf den die Wahl in diesem Jahr fiel. Die Jury, bestehend aus Michael Bella, MSV-Präsident Ingo Wald und dem Vorstand des MSV-Museums, entschied sich aus einer Vielzahl von Vorschlägen für den früheren Jugendleiter der Zebras. Der Meidericher Johannes Nienhaus, der nun in Wachtendonk lebt, hatte Golz vorgeschlagen. In seiner Begründung schrieb Nienhaus: „Im Grunde genommen war er ein Vorbild für Jugendarbeit im Sport. Die Individualität des einzelnen war ihm wichtig, ob der nun talentiert war oder weniger, war zweitrangig.“ Nienhaus schrieb weiter: „Ich habe ihn selbst zehn Jahre im Jugendfußball erlebt, später noch drei Jahre als Trainer der MSV-Amateure, die er im Auftrag des Vorstands aus den Niederungen der Kreisklasse wieder nach oben bringen sollte. Auch das gelang ihm. Zu seinem 60. Geburtstag erhielt er für sein Wirken eine Würdigung des damaligen DFB-Präsidenten Egidius Braun.“

Helmut Golz, der über 50 Jahre für den MSV Duisburg tätig war, ist mittlerweile 84 Jahre alt. Den Zebras fühlt er sich immer noch verbunden und er hofft natürlich, dass sich die Mannschaft in der 3. Liga noch retten wird. Da wird es dann auf Leidenschaft ankommen.

