MSV-Gegner Sonnenhof Großaspach zieht die Reißleine

Die Drittliga-Fußballer des MSV Duisburg haben am Mittwoch ein straffes Programm vor der Brust. Um 10.30 Uhr bittet Trainer Torsten Lieberknecht nach einem freien Tag zur Übungseinheit auf den Platz an der Westender Straße. Um 18 Uhr steht in der Arena die Bescherung im Rahmen der Wunschbaumaktion der Zebrakids auf dem Programm. Mittelfeldspieler Lukas Daschner ist Pate der Zebrakids und hat versprochen, einige Kollegen mitzubringen.

Entwarnung: Leroy-Jacques Mickels (links) zog sich „nur“ eine Prellung zu. Foto: Sebastian Widmann / Getty Images For DFB

Die Spieler Leroy-Jacques Mickels und Joshua Bitter sind um 18 Uhr in einer anderen weihnachtlichen Mission unterwegs. Sie geben im Fanshop auf der Königstraße Autogramme. Mickels kann dann ohne große Sorgen zum Kugelschreiber greifen. Der Mittelfeldspieler schied am Sonntag beim 2:2 in Unterhaching mit einer Knieblessur aus. Torsten Lieberknecht konnte da nur vage von einer Prellung am Knie sprechen. Diese Diagnose hat sich bestätigt, Mickels dürfte auch für das letzte Spiel des Jahres – am Samstag bei der SG Sonnenhof Großaspach (14 Uhr) – zur Verfügung stehen.

Seit dem späten Montagabend haben die Zebras Gewissheit, dass sie nicht nur Herbstmeister, sondern auch Wintermeister sind. Der FC Ingolstadt musste sich gegen den TSV 1860 München mit einem 2;2 begnügen. Damit liegen die Duisburger vier Punkte vor dem Mitabsteiger aus Bayern.

MSV gewann Hinspiel 4:1

Auf der Spitzenposition wollen sich die Zebras nicht ausruhen. Sie wollen am Samstag in Großaspach nachlegen und treffen dabei auf einen angeschlagenen Gegner. Der selbst ernannte Dorfklub steckt tief im Abstiegskampf, zog am Montag die Reißleine und stellte Trainer Oliver Zapel frei. Die SGS steht aktuell mit 16 Punkten auf dem 19. Platz, der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt fünf Zähler. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Schlusslicht FC Carl Zeiss Jena am letzen Hinrundenspieltag sahen sich die Verantwortlichen zum Handeln gezwungen.

„Da gibt es auch keine zwei Meinungen, mit Gutreden gewinnen wir nichts,“, heißt es in einer Stellungnahme des Vereins, der im sechsten Jahr in Folge in der 3. Liga am Ball ist. Zapel war erst im Sommer von Fortuna Köln zur SG Sonnenhof Großaspach gewechselt. Zuvor war der heute 51-Jährige schon in der Saison 2016/17 im Fautenhau tätig gewesen. Im Hinspiel in Duisburg überraschte Zapel mit einer offensiven Spielausrichtung. Dieser Schuss ging für den Dorfklub allerdings nach hintenn los. Die Zebras gewannen die Partie mit 4:1 und legten somit einen furiosen Saisonstart hin.

Im Rückspiel gegen den MSV Duisburg wird der bisherige U-19-Trainer Markus Lang als Mann für den Übergang auf der Bank der SG Sonnenhof sitzen.

Der MSV tritt am Samstag zum dritten Mal auswärts bei der SG Sonnenhof an. 2014 (1:1) und 2016 (0:0) gab es jeweils Unentschieden. Diesmal wollen die Zebras mehr.