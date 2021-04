MSV-Frauen trennen sich von Trainer Thomas Gerstner

Duisburg. Der MSV Duisburg hat die Trennung von Frauen-Trainer Thomas Gerstner zum Saisonende bekanntgegeben.

Der MSV Duisburg wird nicht mit Thomas Gerstner in die 2. Fußball-Bundesliga der Frauen gehen. Nach dem Abstieg haben die Zebras dem bisherigen Cheftrainer mitgeteilt, dass er beim „Neustart“ nicht dabei sein wird.

Der langjährige Profi, der vornehmlich in der 2. Bundesliga zum Einsatz kam, übernahm den Trainerjob beim damaligen Tabellenletzten der 1. Frauen-Bundesliga im Februar 2018. Seither gelang ihm in jedem Jahr der Klassenerhalt – nur nicht in der aktuellen Spielzeit.

Noch drei Spiele im Amt

„Thomas hat die Entscheidung des Vereins respektvoll und verständnisvoll entgegengenommen. Wir bedanken uns bei ihm für seinen unermüdlichen Einsatz für unser Team, der oft weit über die Trainingsarbeit hinausgegangen ist, ganz herzlich“, wird MSV-Geschäftsführer Thomas Wulf in der Mitteilung des Vereins zitiert. Gerstner wird sein Team damit noch in den drei letzten Saisonspielen gegen den SV Werder Bremen, bei der SGS Essen und gegen die TSG Hoffenheim betreuen.

„Ich habe in den vergangenen drei Jahren viel Vertrauen durch den Verein erfahren, und bin meinen Job immer gerne für den MSV und für die Mädels mit vollem Engagement angegangen“, so Gerstner.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg