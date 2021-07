Das Team von Trainer Henrik Lehm startet am 14. August in die neue Saison.

Frauenfußball MSV-Frauen eröffnen Zweitliga-Saison in Gütersloh

Duisburg. Der DFB hat den Spielplan der 2. Bundesliga der Frauen veröffentlicht. Am 5. Juni 2022 steht fest, ob der Wiederaufstieg gelungen ist.

Am 14. August beginnt für die Fußballerinnen des MSV Duisburg in der 2. Bundesliga das Rennen um den Wiederaufstieg. Dann werden die Zebras um 17.30 Uhr das Eröffnungsspiel dieser Spielklasse beim FSV Gütersloh bestreiten, der sie nun zum zweiten Mal nach der Saison 2015/16 angehören.

Damals gelang die sofortige Rückkehr ins Oberhaus zu einem Zeitpunkt als die Liga noch in Nord- und Südstaffel geteilt war. Nun gehören 14 Teams der eingleisigen 2. Bundesliga an. Die ersten Zwei steigen auf – es sei denn, ein oder zwei Bundesliga-Reserveteams belegen diese Plätze wie 2018/19, als Köln und Jena als Dritte und Vierte aufgestiegen sind. Spätestens am 5. Juni 2022 wird feststehen, ob den Zebras der abermalige Wiederaufstieg geglückt ist – nach dem Heimspiel gegen RB Leipzig.

Der Spielplan:

Samstag, 14. August, 17.30 Uhr (Rückrunde: 27. Februar 2022): FSV Gütersloh – MSV;

Sonntag, 29. August, 11 Uhr (6. März): MSV – VfL Wolfsburg II;

Sonntag, 5. September, 11 Uhr (13. März): TSG Hoffenheim II – MSV;

Sonntag, 12. September, 11 Uhr (20. März): MSV – FC Bayern München II;

Sonntag, 3. Oktober, 11 Uhr (27. März): Eintracht Frankfurt II – MSV;

Sonntag, 10. Oktober, 14 Uhr (3. April): MSV – SV Meppen;

Sonntag, 17. Oktober, 14 Uhr (17. April): SG 99 Andernach – MSV;

Sonntag, 7. November, 14 Uhr (24. April): MSV – Borussia Bocholt;

Sonntag, 14. November, 11 Uhr (1. Mai): SV Elversberg – MSV;

Samstag, 20. November, 11 Uhr (8. Mai): MSV – FC Ingolstadt;

Sonntag, 5. Dezember, 11 Uhr (15. Mai): 1. FC Nürnberg – MSV;

Sonntag, 12. Dezember, 11 Uhr (22. Mai): MSV – SV Henstedt-Ulzburg;

Sonntag, 19. Dezember, 11 Uhr (5. Juni): RB Leipzig – MSV.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg