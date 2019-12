MSV Duisburg wird das Graue-Maus-Image einfach nicht los

Die Onlinedruckerei Flyeralarm, seit dieser Saison Namenssponsor der Frauenfußball-Bundesliga, hat vor einigen Tagen die Premierennummer einer neuen Zeitschrift auf den Markt geworfen. Der Name: „Elfen“. Ein neckisches kleines Wortspiel, das sich auf die Anzahl der Kickerinnen in einem Team bezieht. Mit dieser Publikation will das Unternehmen die sprichwörtliche „Werbung für den Frauenfußball“ betreiben. Der MSV Duisburg kommt in dem Heft nur mit einem, wie es den Anschein hat, pflichtschuldigen Minimalanteil vor. Zu sehr hängt den Zebras, die ja immerhin als Nachfolger des national und international ruhmreichen FCR 2001 Duisburg gelten dürfen, offenbar das Graue-Maus-Image an. Die am Wochenende zu Ende gegangene Hinrunde in der Bundesliga hat daran nur wenig geändert.

Noch viel Luft nach oben: Hailai Arghandiwal (links), hier im Spiel gegen Jena, konnte die Erwartungen bislang nicht erfüllen Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Ein Fakt belegt dies augenfällig. Seit dieser Spielzeit überträgt Eurosport in jeder Runde eine ausgesuchte Partie am Freitagabend live im Fernsehen. Ursprünglich sollten dabei alle Vereine mindestens einmal berücksichtigt werden – bei elf Spieltagen rechnerisch durchaus machbar. Der MSV hat es nicht geschafft, zu diesem erlauchten Kreis zu gehören. Die finale Gelegenheit vor dem Start in die Rückserie wäre nun am vergangenen Wochenende gewesen, doch das Kellerduell gegen den USV Jena – Vorletzter gegen Letzter – erschien den Verantwortlichen des TV-Senders wohl zu gruselig, um es dem Publikum anzubieten. Stattdessen ging es auf den Samstagmittag. Da durfte dann beim Medienpartner Magenta Sport einschalten, wer mochte.

Eine bittere Angelegenheit

Geht es nach rein qualitativen Maßstäben, war die Entscheidung freilich richtig. Das 0:0 der beiden Abstiegskandidaten war eine extrem bittere Angelegenheit, was noch weniger die Schuld der zuvor erst mit einem Punkt ausgestatteten Thüringerinnen war. „Wenn wir häufiger so spielen, wird das ein Kampf um den Klassenerhalt bis zur allerletzten Sekunde“, urteilte MSV-Trainer Thomas Gerstner nach einem Auftritt, der ihn weitestgehend sprachlos zurückgelassen hatte. Kein Spielwitz, kein Aufbäumen, keine Torgefahr – es wirkte schon wie ein Treppenwitz, dass der so herausgesprungene Zähler reichte, um sich zum Hinrundenende auf den ersten Nichtabstiegsplatz zu schieben.

Guter Griff: Vanessa Fürst (2. von links) wurde als Neuzugang zur Stammspielerin. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Die Offensive war schon in den vergangenen Jahren nicht das Prunkstück bei den MSV-Frauen gewesen, aber in der aktuellen Spielzeit ist sie endgültig zum Problemfall avanciert. Der Abgang von Dörthe Hoppius hat sich bislang nicht ansatzweise auffangen lassen; ihr vermeintlicher Ersatz Kristina Maksuti – natürlich ohnehin ein anderer Typus Spielerin, aber eben auch Stürmerin – hat die Bundesligatauglichkeit höchstens in Ansätzen nachgewiesen. Immerhin war sie mit ihren beiden bisher einzigen Treffern entscheidend an den zwei bislang herausgesprungenen Siegen (2:1 gegen Bayer Leverkusen und 2:0 beim SC Sand) beteiligt, aber gegen Jena beispielsweise wollte ihr trotz großer Chancen einfach nichts gelingen – bezeichnend, dass sie zehn Minuten vor Schluss ihren Platz für die 16-jährige Meret Günster räumen musste.

Maksuti kann Hoppius nicht ersetzen

Insgesamt konnten die Sommer-Verpflichtungen nur sehr bedingt die Erwartungen erfüllen. Die Afghanin Hailai Arghandiwal kam über den Status einer Ersatzspielerin nicht hinaus, die aus Leverkusen gekommene Laura Radke mischte erst ein einziges Mal mit. Rückkehrerin Isabel Hochstein agiert in der Defensive solide, mehr nicht. Den besten Griff tat der MSV mit einer, die das nicht zwingend erwarten ließ – jedenfalls gemessen daran, dass sie im Vorjahr für den abgeschlagenen Tabellenletzten Borussia Mönchengladbach gespielt hat: Vanessa Fürst, gerade 18 Jahre jung geworden, ist schon zur Stammkraft avanciert und sorgt dafür, dass der MSV nach langer Zeit mal wieder in einer DFB-Auswahl vertreten ist: U-19-Bundestrainer Michael Urbansky hatte sie im November erstmals zum Lehrgang eingeladen.

Stammkraft aus dem Nachwuchs: Antonia Halverkamps (rechts) war immer dabei. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Wer lässt sich nach elf Spielen sonst noch positiv erwähnen? Antonia Halverkamps natürlich, das Talent aus dem eigenen Unterbau, das in allen elf Spielen auf dem Platz stand. Lisa Makas ist nach wie vor die Spielerin, die den Unterschied ausmachen kann; bisweilen ist ihr aber auch so etwas wie Frust darüber anzumerken, dass der Rest des Teams nicht so recht mithalten kann. Und dann ist da noch die eigentliche Überraschung: Carolin-Sophie Härling, im Vorjahr als Feldspielerin und Notfall-Torhüterin vom Drittligisten Fortuna Dresden gekommen, entpuppte sich zum allgemeinen Aufatmen nach dem Langzeitausfall von Kapitänin Meike Kämper zum zuverlässigen Rückhalt zwischen den Pfosten. Ob das aber reichen wird, um erneut die Klasse zu halten, wird sich zeigen müssen.

Die Statistik

Einsätze: Antonia-Johanna Halverkamps, Carolin-Sophie Härling, Isabel Hochstein, Lisa-Marie Makas, Claire O’Riordan, Kathleen Radtke, Yvonne Zielinski (je 11), Alina Angerer, Vanessa Fürst, Kristina Maksuti, Geldona Morina (je 10), Julia Debitzki, Nina Lange (je 8), Lucia Harsanyova (6), Meret Günster (5), Hailai Arghandiwal (4), Emma Hilbrands, Laura Radke (je 1).

Tore: Makas, Maksuti, Zielinski (je 2), Halverkamps, Morina, Radtke (je 1).

Gelbe Karten: Morina (5), O’Riordan (3), Angerer, Debitzki, Makas (je 2), Halverkamps, Harsan­yova, Hochstein, Radtke, Zielinski (je 1).