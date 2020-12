MSV Duisburg: weder Feuerwerk noch Tragödie in München

München. Fußball-Drittligist MSV Duisburg spielt beim Meister FC Bayern München II 1:1. Zebras freuen sich über ein Comeback.

Während der zweiten Halbzeit knallte es am Mittwoch vor dem Stadion an der Grünwalder Straße. Feuerwerkskörper stiegen in die Münchener Luft. Die Fußball-Drittligisten FC Bayern München II und MSV Duisburg verzichteten weitgehend auf ein Feuerwerk. Den Zebras konnte es egal sein: Sie erkämpften sich ein verdientes 1:1 (0:1) beim Titelverteidiger, der – wie die Duisburger – derzeit in den unteren Gefilden der Liga angesiedelt ist.

Dem MSV blieb eine Tragödie wie im Juli erspart, als sie am vorletzten Spieltag – rückblickend gesehen – beim 2:2 in letzter Sekunde den Aufstieg in die 2. Bundesliga vergeigten. Mit dem Punkt können die Duisburger gut leben – sie sind jetzt seit drei Spielen ungeschlagen. So schnell können sich Serien drehen.

MSV-Trainer Gino Lettieri entschied sich, den gelbgesperrten Wilson Kamavuaka durch Tobias Fleckstein zu ersetzen. Ansonsten vertraute der 53-Jährige den Spielern, die zuletzt den SV Wehen Wiesbaden besiegt hatten. Erwartungsgemäß baute der Coach auf ein 4-2-3-1-System.

Die Bayern setzten in der Anfangsphase die stärkeren Akzente. Der MSV konzentrierte sich auf die Defensivpflichten, verbuchte trotzdem den ersten Hochkaräter der Partie. Max Sauer setzte in der 15. Minute mit einem langen Pass Moritz Stoppelkamp in Szene. Der Duisburger Kapitän zögerte einen Moment mit dem Abschluss. Einen Moment zu lange. Josip Stanisic spitzelte dem 34-Jährigen im letzten Moment den Ball vom Fuß und klärte zur Ecke.

In der 22. Minute meldeten sich die Gastgeber lauter zu Wort. Angelo Stiller zog aus 17 Metern ab, doch MSV-Keeper Leo Weinkauf war per Faustabwehr zur Stelle. In der 24. Minute rettete Innenverteidiger Dominik Schmidt gegen Bayern-Stürmer Christopher Gavin Scott zur Ecke.

Engin vergab zunächst den Ausgleich für den MSV Duisburg

In der 39. Minute erkannte Schiedsrichter Florian Exner kurz hinter der Strafraumgrenze ein Halten von Moritz Stoppelkamp gegen Timo Kern und zeigte auf den Elfmeterpunkt sowie dem Kapitän die gelbe Karte – eine harte, aber dennoch vertretbare Entscheidung. Stoppelkamp tat sich schwer, das anzuerkennen, sagte aber auch: „Vielleicht habe ich da hinten auch nichts zu suchen.“ Kern trat selbst an und verwandelte sicher zum 1:0 für die Bayern. Drei Minuten später hatte er das zweite Tor auf dem Fuß, doch er lupfte den Ball neben das Tor.

In der 45. Minute hätten die Gäste ausgleichen können. Stoppelkamp spielte den Ball von der rechten Seite ins Zentrum, wo Vincent Vermeij den Ball verpasste. Auch Ahmet Engin hätte noch treffen können – doch auf Münchener Seite erwies sich Josip Stanisic erneut als Retter.

Der MSV stand mit Beginn der zweiten Halbzeit unter Zugzwang, das Heft nahm Stürmer Vincent Vermeij in der Hand. Der Niederländer kam in der 57. Minute aus spitzem Winkel zum Abschluss, verfehlte jedoch den bayerischen Kasten. Sechs Minuten später setzte sich Vermeij auf der linken Seite durch, konnte aber Darius Ghindovean im Fünf-Meter-Raum nicht bedienen: Zwei Bayern blockten den Ball ab.

Bitter feiert Comeback beim MSV Duisburg

In der 65. Minute durften die Meidericher jubeln. Moritz Stoppelkamp schaltete im zentralen Mittelfeld bei einem Patzer der Gastgeber blitzschnell, eroberte den Ball und passte auf Vincent Vermeij. Der Angreifer behielt die Nerven und traf zum 1:1. Bayern erhöhte den Druck, trotzdem hatte der MSV in der 75. Minute die Chance zur Führung. Ahmet Engin scheiterte nach einem Sicker-Zuspiel an Torwart Ron-Thorben Hoffmann.

Zwei Minuten später verließ Engin den Platz und sorgte damit indirekt für einen emotionalen Moment. Joshua Bitter kam für den Mittelfeldspieler in die Partie. Für ihn war es der erste Einsatz seit März. Aufgrund eines Muskelbündelrisses war Bitter über neun Monate außer Gefecht, nun feierte er sein Comeback. Er kam auf seiner angestammten Position auf der rechten Abwehrseite zum Einsatz. Bitter hinten, Sauer rückte vor – damit war die Duisburger rechte Seite Geschmacksache.

Moritz Stoppelkamp vergab zwei Chancen zum 2:1 – wollte am Ende trotzdem nicht klagen: „Diesen Punkt nehmen wir mit.“