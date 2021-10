MSV Duisburg: Wadenbeinbruch! Lange Pause für Rudolf Ndualu

Duisburg. Rudolf Ndualu steht dem MSV Duisburger mehrere Monate nicht zur Verfügung. Der Flügelspieler verletzte sich im Training.

Der neue Trainer, der nach dem Auswärtsspiel beim FSV Zwickau am Samstag beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg die Nachfolge von Pavel Dotchev antreten soll, muss bis auf weiteres ohne Rudolf Ndualu planen. Der Flügelspieler hat sich einen Wadenbeinbruch und einen Riss der Syndesmose zugezogen. Der 22-Jährige wird damit mehrere Monate ausfallen.

Ndualu hatte sich bereits am Donnerstagvormittag im Training der Zebras verletzt. Der Mittelfeldmann, der im Sommer vom Regionalligisten Tennis Borussia Berlin zu den Zebras gewechselt war, prallte im Zweikampf mit einem Mitspieler zusammen. Am Freitagabend erhielt Ndualu die niederschmetternde Diagnose.

Rudolf Ndualu verbuchte in dieser Saison bislang drei Einsätze als Einwechselspieler. In den Partien gegen den TSV Havelse (3:0), den SV Wehen Wiesbaden (0:2) und bei Borussia Dortmund II (1:4) kam der Kongolese jeweils in der Schlussphase ins Spiel.

Wettkampfpause wegen Corona

Für Ndualu war der Wechsel nach Duisburg nicht nur ein Sprung in die nächsthöhere Liga, es sollte für den gebürtigen Brandenburger auch die Rückkehr in die Normalität sein. Ndualu war heiß darauf, endlich wieder zu kicken. Der Spielbetrieb in der Regionalliga-Nordost endete im Zuge der Corona-Pandemie im Oktober 2020. Für Tennis Borussia Berlin bestritt er zehn Einsätze und erzielte vier Tore. Nach dem Saisonabbruch konnte sich Ndualu nur individuell fit halten. Mit dem Wechsel nach Duisburg ging es für ihn folglich auch darum, Defizite aufzuholen. Ex-Trainer Pavel Dotchev sah ihn dabei zuletzt auf einem guten Weg.

Als Mann der zweiten Reihe hätte sich Ndualu Chancen ausrechnen können, im Zuge eines Trainerwechsels vom allgemeinen Reset profitieren zu können. Nun beginnt für ihn aber der mühsame Weg der Genesung und der Reha.

Interimstrainer Uwe Schubert nimmt am Montag die Vorbereitung auf das Spiel in Zwickau am Samstag in Angriff. Mit Stürmer Aziz Bouhaddouz (Muskelfaserriss) und Chinedu Ekene (Probleme am Sprunggelenk) sind zwei weitere Spieler verletzt. Bouhaddouz, der zuletzt noch individuell trainierte, könnte im Laufe der Woche die Rückkehr ins Mannschaftstraining schaffen. „Wir müssen abwarten“, gibt sich Uwe Schubert zurückhaltend.

Verläuft die Trainersuche nach Plan, wird der neue Mann sein Debüt am Mittwoch, 20. Oktober, im Niederrheinpokalspiel gegen den A-Kreisligisten FC Hellas Krefeld feiern. Das Zweitrundenspiel beginnt um 19.30 Uhr im Homberger PCC-Stadion.

MSV Duisburg startet Vorverkauf für Kaiserslautern

In der 3. Liga geht es dann erst am Montag, 25. Oktober, 19 Uhr, weiter. Dann kommt der 1. FC Kaiserslautern zum Traditionsduell an die Wedau. Für diese Partie beginnt am Montag der Vorverkauf. Tickets sind im Fanshop in der Arena, an allen üblichen Vorverkaufsstellen sowie online und telefonisch über die Tickethotline (01806–190203) erhältlich. In der Arena gilt weiterhin die 3G-Regel.