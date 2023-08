MSV Duisburg verpflichtet Tim Köther - König-Wechsel geplatzt

Duisburg. Der Wechsel von Tim Köther vom 1. FC Heidenheim zum MSV Duisburg ist nun in trockenen Tüchern. Der Klub musste sich für den Transfer strecken.

Um den Deal einzutüten, war beim MSV Duisburg noch einmal ein Kraftakt notwendig. Am Mittwoch konnte der Fußball-Drittligist dann aber doch die Verpflichtung von Flügelspieler Tim Köther vermelden. Der 22-Jährige wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende vom Bundesligisten 1. FC Heidenheim zu den Zebras. Der gebürtige Aachener, der beim MSV die Rückennummer 22 erhält, soll die Verletzungsausfälle von Thomas Pledl und Niklas Kölle kompensieren. Beide Spieler fallen aufgrund von schweren Schulterverletzungen lange aus.

MSV Duisburg musste sich für Köther-Transfer strecken

Die Duisburger Verantwortlichen mussten sich offenbar strecken, um den Transfer zu finanzieren. Der MSV zitiert seinen Geschäftsführer Sport, Ralf Heskamp, in einer Pressemitteilung: „Obwohl uns Tim und der 1. FC Heidenheim extrem entgegengekommen sind, war es doch ein hartes Stück Arbeit, überhaupt noch einen Transfer zu ermöglichen.“ Eine mögliche Verpflichtung Köthers war schon vor gut einer Woche im Gespräch gewesen.

Heskamp erklärt in der Vereinsmitteilung weiter: „Wir haben mit Tim eine neue Alternative im Kader, die wir nach den harten Verletzungen auch dringend benötigen, der Junge wird sich in den Spielen auf dem Rasen zeigen und entwickeln können, und so wird auch der 1. FC Heidenheim profitieren.“ Beim Bundesliga-Aufsteiger kam Köther in dieser Saison noch nicht zum Einsatz. In der 2. Liga stehen für den Flügelspieler auch nur zwei Einsätze zu Buche. In der Regionalliga bestritt er für die U 23 von Fortuna Düsseldorf 53 Partien. Hier kam Tim Köther auf sieben Treffer und 14 Assists.

MSV Duisburg: König-Transfer nach Erfurt geplatzt

MSV-Trainer Torsten Ziegner wird in der Vereinsmitteilung so zitiert: „Mit Tim haben haben wir Gott sei Dank doch noch kurz vor Transferschluss auf die schweren Verletzungen von Niki Kölle und Thommy Pledl reagieren können. Er kommt aus Heidenheim von einem Bundesliga-Aufsteiger und hat dort Erfahrungen auf hohem Niveau gesammelt. Ein Junge, der vom Alter her zu uns passt, uns jetzt helfen und für sich gleichzeitig Spielpraxis sammeln kann. Wir freuen uns auf das gemeinsame Jahr.“

Tim Köther lässt in der Mitteilung wissen: „Ich kenne die Region und weiß, was in einem Club wie dem Spielverein von uns auf dem Rasen erwartet wird. Harte, ehrliche Arbeit und Einsatz – ich freue mich, das hier in Duisburg jetzt mit einbringen zu dürfen. Ich will so schnell wie möglich in der Mannschaft ankommen und dann gemeinsam mit unserem Team und den Fans unsere Ziele angreifen.“

MSV Duisburg: König-Wechsel nach Erfurt geplatzt

Zerschlagen hat sich derweil ein Wechsel von Phillip König zum Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt. Der Offensivspieler hatte drei Tage bei den Thüringern mittrainiert. Zu einem Transfer kam es aber nicht.

