MSV Duisburg verpflichtet Innenverteidiger Dominic Volkmer

Duisburg. MSV-Trainer Torsten Lieberknecht erhält einen Tag vor seinem Geburtstag einen Neuzugang als Geschenk. Am Samstag startet der MSV Duisburg.

Das ist in Corona-Zeiten keine Selbstverständlichkeit. MSV-Trainer Torsten Lieberknecht wird am Samstag vielen Menschen live begegnen, die ihm zum 47. Geburtstag gratulieren werden. Die Drittliga-Fußballer des MSV Duisburg nehmen am Samstag mit einem Laktattest in Meiderich die Vorbereitung auf die neue Saison auf.

Ein Geschenk von Ivica Grlic gab’s schon am Freitag. Der MSV-Sportdirektor brachte die zweite Neuverpflichtung in trockene Tücher. Vom Drittliga-Absteiger FC Carl Zeiss Jena kommt Innenverteidiger Dominic Volkmer. Der 24-Jährige sei ein Wunschspieler, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

„Ihn zeichnen seine ausgeprägte Mentalität, seine Zweikampf- und Kopfballstärke aus. Er ist Linksfuß – das alles war uns bei der Besetzung in der Innenverteidigung sehr wichtig“, zitiert der MSV seinen Trainer Torsten Lieberknecht.

Zwei-Jahres-Vertrag beim MSV Duisburg

Dominic Volkmer bringt mit 1,94 Meter das perfekte Maß für einen Innenverteidiger mit. Zudem kann er reichlich Drittliga-Erfahrung in die Waagschale werfen. Der gebürtige Bremer bestritt 98 Drittliga-Spiele. Zweitligaluft durfte er bei Jahn Regensburg in zwei Partien schnuppern. Weitere Stationen im Seniorenbereich waren der VfB Oldenburg und Werder Bremen II.

Volkmer, der beim MSV einen Zweijahresvertrag und die Rückennummer vier erhält, konnte sich auch in jungen Jahren schon den Status des Führungsspielers erarbeiten. In Jena trug er die Kapitänsbinde. Trotzdem endete das Engagement in Thüringen für den Abwehrspieler freudlos. Nicht nur, dass der FC Carl Zeiss Jena sang- und klanglos abstieg: Dominic Volkmer gehörte zu den Spielern, die der Verein Anfang Juni aussortiert hatte, um Nachwuchsspieler in den Kader aufzunehmen. Volkmers Vertrag in Jena lief aus. Er kommt ablösefrei nach Duisburg.

Weitere freie Plätze im Kader des MSV Duisburg

Somit nimmt der MSV Duisburg am Samstag mit zwei Neuzugängen die Saisonvorbereitung auf. Zuvor hatten die Meidericher bereits Linksverteidiger Niko Bretschneider von Hertha BSC Berlin II unter Vertrag genommen. Naturgemäß – ob nun Geburtstag oder nicht – wünscht sich ein Trainer, dass zum Trainingsstart der komplette Kader beisammen ist. Erstens funktioniert das ohnehin nur äußerst selten, zweitens erschwert die Corona-Pandemie in diesem Jahr das Geschäft erheblich.

In den letzten Monaten konnten Ivica Grlic und Scout Chris Schmoldt coronabedingt keine Spiele besuchen, um potenzielle Kandidaten zu beobachten. Allerdings verweist Grlic darauf, dass die Talentspäher schon vor der Corona-Krise intensiv gearbeitet hätten. Trotzdem: Aktuelle Eindrücke waren zuletzt oft nur per Video zu erhalten.

Mit Lukas Boeder und Matthias Rahn haben nun zwei Innenverteidiger den MSV verlassen. Somit könnte neben Volkmer noch ein weiterer zentraler Abwehrspieler zum Kader stoßen. Ansonsten besteht im defensiven Mittelfeld und auf der rechten Verteidigerposition noch Bedarf.

Ivica Grlic hat übrigens auch bald Geburtstag. Am kommenden Donnerstag wird er 45. Dann kann sich der Sportdirektor auf dem Transfermarkt selbst beschenken.