MSV Duisburg verlässt mit Schubert den letzten Platz

Duisburg. Unter der Regie des Interimstrainers gibt es für den abstiegsbedrohten Drittligisten einen 3:1-Sieg gegen Lübeck. Die Gäste sind nun Letzter.

Der Besen für den Übergang kehrte erfolgreich. Unter Interimstrainer Uwe Schubert gewann Fußball-Drittligist MSV Duisburg das Kellerduell mit Aufsteiger VfB Lübeck mit 3:1 (2:0). Der MSV übergab die rote Laterne an seine Gäste und kletterte auf den 19. Platz. Nach drei Niederlagen in Folge war der Erfolg noch kein Befreiungsschlag. Doch die Zebras spielten befreit auf – ein Effekt, den sich Verantwortliche in der Regel von einem Trainerwechsel erhoffen. Am Sonntag hat der MSV gewonnen – und Ex-Trainer Gino Lettieri hat verloren, weil das Team in seinem Auftritt eine Kehrtwende vollzogen hat.

Uwe Schubert nahm im Vergleich zur 1:3-Niederlage in Zwickau zwei Veränderungen vor. Darius Ghindovean und Joshua Bitter gehörten nicht der Startelf an, dafür waren Arne Sicker und Julian Hettwer von Beginn an dabei. Die Mannschaft warf genau das in die Waagschale, was Schubert im Vorfeld der Partie gefordert hatte: Einsatz und Leidenschaft. Warum ist das bloß den beiden ehemaligen Cheftrainern in dieser Saison nur so selten gelungen?

Jubeltraube: Dominik Schmidt nach seinem Tor zum 2:0 zwischen Marlon Frey (links) und Moritz Stoppelkamp. Foto: Christof Koepsel / Getty Images

Das Stadion war – abgesehen von den Mitarbeitern und den Medienvertretern – wie gewohnt weitgehend leer, laut war es trotzdem. Vor der Arena unterstützten Fans das Team mit einem Hupkonzert, vor dem Anpfiff spielte die Stadionregie Fangesänge ein. Der zwölfte Mann war auf Distanz dabei – und das mit viel Leidenschaft. Da dürfte am Sonntag so manche Autobatterie gelitten haben. „Das hat die Mannschaft motiviert“, lobte Uwe Schubert die Fans. Einige Anhänger hatten schon am Samstag beim Abschlusstraining auf Abstand hinter dem Zaun dem Team „einen Kick gegeben“, wie es Schubert beschrieb.

Der VfB Lübeck setzte den ersten Nadelstich. In der vierten Minute rettete MSV-Torwart Leo Weinkauf per Fußabwehr aus kurzer Distanz gegen Florian Riedel. Das war in der Anfangsphase indes die einzige Aktion, die die Zebras in Verlegenheit brachte. Das erste Ziel, wenig zuzulassen, erreichte der MSV.

Führungstor für den MSV Duisburg durch Arne Sicker

Im Spiel nach vorne hatten die Gastgeber jedoch Anlaufschwierigkeiten. Der letzte Pass war das Problem. In der 26. Minute passte dann aber alles. Der MSV setzte Lübeck im Strafraum unter Druck, Moritz Stoppelkamp eroberte den entscheidenden Ball, Ahmet Engin bediente Arne Sicker, der den Ball aus halblinker Position zum 1:0 ins Netz knallte. Julian Hettwer, der sich in Zwickau als jüngster MSV-Torschütze seit Beginn der verlässlichen Statistik-Pflege im Meidericher Fußball-Geschichtsbuch verewigte, hätte fünf Minuten später auf 2:0 erhöhen können. Der 17-Jährige verfehlte das Tor in Anschluss an eine Ecke nur knapp. Von Uwe Schubert erhielt Hettwer später ein Sonderlob: „Er hat ein Riesenspiel gemacht.“

In der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit – unmittelbar vor dem Pausenpfiff – köpfte Dominik Schmidt nach einer Stoppelkamp-Ecke zum 2:0 ein. Das war gut für das Selbstvertrauen und die Moral.

MSV hat bei Foulspiel von Schmidt Glück

In der zweiten Halbzeit übernahm Lübeck die Initiative. Trainer Rolf Landerl, der schon in der 41. Minute Marvin Thiel verletzungsbedingt auswechseln musste, brachte mit Sebastian Hertner und Ersin Zehir zwei frische Leute. Der MSV hatte Glück, dass Lübeck nach einem Foulspiel von Dominik Schmidt im Strafraum keinen Elfmeter erhielt.

Alles klar: Mit dem 3:0 sorgte Federico Palacios für die Entscheidung. Foto: Christof Koepsel / Getty Images

In der 57. Minute kam Osarenren Okungbowa aus zwölf Metern zum Abschluss, doch Leo Weinkauf war auf dem Posten. Lübeck legte noch einmal nach, brachte mit Martin Röser und Niklas Hebisch neue Kräfte für die Offensive. In der 63. Minute hätten die Duisburger alles klarmachen können. Der Konter lief über Federico Palacios, der Moritz Stoppelkamp in Szene setzte. Der Kapitän verzog den Schuss aus 17 Metern jedoch. In der 74. Minute setzten die Zebras dann aber den Deckel drauf und schlossen den Konter erfolgreich ab. Das Holsten-Tor war weit geöffnet: Federico Palacios sorgte auf Zuspiel von Ahmet Engin mit dem 3:0 für die Entscheidung.

Der Lübecker Anschlusstreffer durch Osarenren Okungbowa in der 83. Minute mag nur ein Schönheitsfleck gewesen sein, Uwe Schubert ärgerte sich trotzdem darüber. „Wir hätten das in der Schlussphase ruhiger runterspielen müssen“, so der 60-Jährige. Hinzu kam, dass die Zebras hinten raus zu viele Zweikämpfe verloren und Lübeck noch einmal stärker wurde. Am Ende machte Schubert einen Haken hinter die Partie. „Wir wollten zu den Teams mit 21 Punkten aufschließen. Das war unser Auftrag, und den haben wir erfüllt.“

Für den MSV stehen nun zwei Auswärtsspiele an. Am Montag, 8. Februar, spielen die Zebras beim 1. FC Saarbrücken. Am Samstag, 13. Februar, geht es zum Halleschen FC.