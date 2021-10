MSV Duisburg: Uwe Schubert soll es wieder richten

Ein ernster und strenger Blick: Uwe Schubert – hier beim Testspiel gegen VV St. Truiden – will das Team des MSV Duisburg für das Match in Zwickau auf Kurs bringen.

Duisburg. Uwe Schubert ist beim MSV Duisburg erneut der Mann für den Übergang. Der 61-Jährige warnt davor, von einem Automatismus auszugehen.

Nun soll es also wieder Uwe Schubert richten. In Jubel ist der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des MSV Duisburg nicht ausgebrochen, als ihn die sportliche Leitung gebeten hat, nach der Trennung von Cheftrainer Pavel Dotchev für den Übergang die Verantwortung für die Meidericher Drittliga-Fußballer zu übernehmen. Aber natürlich hat der 61-Jährige zugesagt. „Der MSV ist mein Verein“, sagt Schubert im Gespräch mit der Redaktion. Da müsse er sich der Verantwortung eben stellen.

Schon im Januar hatte Schubert nach einer Trainerentlassung ausgeholfen. Damals musste Gino Lettieri gehen, der Jugendcheftrainer sprang ein und führte die angeschlagene Mannschaft gegen den VfB Lübeck zu einem 3:1-Sieg. Im Nachhinein erwies sich Schuberts Einsatz als Wendepunkt in der Krise.

Der Jugendcheftrainer warnt nun aber davor, davon auszugehen, dass es einen Automatismus gebe. „Ich habe kein Glücksschwein in der Tasche“, sagt Schubert in Hinblick auf das Spiel beim FSV Zwickau am Samstag, 16. Oktober, bei dem er die Verantwortung tragen soll. Nichts ist selbstverständlich, alle Beteiligten müssen hart daran arbeiten, damit sich dieses Erfolgserlebnis einstellen kann.

Leroy Kwadwo (rechts) spielte beim MSV Duisburg zuletzt nur noch eine Nebenrolle. Er könnte vom Trainerwechsel profitieren. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Schubert will nun „positive Impulse setzen“ und die nächsten Tage „zielstrebig und zielführend“ angehen. Wer den Routinier, der zu Duisburger Zweitligazeiten einst Co-Trainer an der Seite von Chefcoach Oliver Reck war, kennt, weiß, dass uneingeschränkte Disziplin nun der Maßstab auf und neben dem Platz ist.

Uwe Schubert will die klassischen Hebel betätigen. Viele Gespräche stehen an. Die Spieler sollen nicht nur den Ernst der Lage erkennen, sie sollen auch Selbstvertrauen tanken. Da kann jedes Erfolgserlebnis – auch wenn es klein ist – helfen. Das Team verlor zwar am Donnerstag unter Schuberts Regie das Testspiel gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden mit 1:4. Aber das Duisburger Team konnte immerhin die erste Halbzeit mit einem 0:0 beschließen, wie Schubert hervorhebt. Am Samstag und Sonntag hat das Team frei, am Montag beginnt die Vorbereitung auf Zwickau.

Duisburger Stürmer Bouhaddouz im Einzeltraining

Wann Stürmer Aziz Bouhaddouz wieder mit der Mannschaft trainieren kann, ist noch offen. Der Marokkaner, der einen Muskelfaserriss erlitt, arbeitet noch individuell. Angeschlagen ist zudem Rudy Ndualu, der nach einem Zusammenprall im Training außer Gefecht ist. Wie schwerwiegend die Blessur ist, war am Freitag noch offen.

Fernab der Heimat tankt Darius Ghindovean mit der rumänischen U-20-Nationalmannschaft Selbstvertrauen. Beim 2:1-Sieg über Tschechien war der Duisburger Mittelfeldspieler 45 Minuten im Einsatz. Am Montag trifft Ghindovean in Potsdam mit seinen Kollegen auf das deutsche Team. Anpfiff im Karl-Liebknecht-Stadion ist um 15 Uhr. Der Privatsender Pro Sieben Maxx überträgt die Partie live.