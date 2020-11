MSV Duisburg tritt als Außenseiter gegen den Aufsteiger an

Der Fußball-Drittligist MSV Duisburg überließ es seinem Pressesprecher Martin Haltermann, die lange Liste der Ausfälle zu verlesen. Beim Gastspiel am Samstag um 14 Uhr im Münchener Olympiastadion gegen Aufsteiger Türkgücü München (Tabellenplatz 7) fehlen dem Zebra (Platz 17): Lukas Scepanik (gesperrt), Dominik Schmidt (gesperrt), Mirnes Pepic (muskuläre Probleme), Max Jansen (grippaler Infekt). Für Jo­shua Bitter (im Aufbautraining) kommt ein Einsatz zu früh. Leroy-Jacques Mickels (Muskelverletzung) pausiert ebenfalls weiter.

Der neue Trainer Gino Lettieri nutzte die Gelegenheit zu einer launigen Bemerkung: „Wenn ich die lange Liste der Verletzten höre, dann ist das so wie damals. Es ist so, als wäre ich nicht weg gewesen.“ Der Satz kommt ihm nicht allein aus reiner Freude an der Unterhaltung des Publikums über die Lippen. Die Botschaft, notiert in der Basslinie, lautet: Der Rauswurf am 1. November 2015 war gar nicht allein meine Schuld. Es war das Verletzungspech.

Damit keine Zweifel aufkommen: Geht die Geschichte am Samstag schief, kommt sie keinesfalls aufs Kerbholz des 53-jährigen Nachfolgers von Torsten Lieberknecht. Der Hinweis ist wichtig. Die Zebraherde hat die Rückholaktion kritisch kommentiert. Der neue Besen muss schnell saubere Ergebnisse vorweisen. Kein Kissen gefüllt mit Vorschusslorbeeren polstert den Trainerstuhl.

Lettieri sitzt am Samstag jedenfalls auf einem Hartschalenplatz auf der Tribüne. Da kann man nichts falsch machen. Ab Sonntag – wenn auch der zweite Corona-Test negativ ausfallen sollte – will der Trainer ins Geschehen eingreifen. Bis Samstag haben vier Männer für einen One-Day-Stand die Verantwortung: Die Co-Trainer Philipp Klug (per Video), Marvin Compper, Branimir Bajic und Sven Beuckert haben das Team vorbereitet. Compper gibt zu Protokoll: „Im Team mit Baja und Beucke haben wir in der kurzen Zeit versucht, die Mannschaft auf die schwere Aufgabe in München einzuschwören.“

In München lief es bisher gut

Der MSV hatte gar nicht erst ein Pressegespräch mit den Übergangs-Trainern anberaumt. Das soll zeigen: Die Partie bei Türkgücü zählt für das Projekt „Ruhiges Fahrwasser“ nicht. Freilich, die Tabelle kennt keine Auszeit. Sie weist aus: Der MSV geht als Außenseiter ins Rennen. Der Neuling hat 13 Punkte auf dem Konto und sieben Zähler aus den letzten drei Spielen geholt. Der MSV hat bislang überhaupt erst acht Punkte eingesammelt. Was für den Spielverein spricht: Auswärts kann die Mannschaft besser und in München sogar richtig gut. Die beiden Saisonsiege gab es in Unterhaching (1:0) und bei 1860 (2:0).

Wiedersehen unter neuen Voraussetzungen: Marvin Compper (links) fungiert heute als Interimscoach der Zebras im Spiel gegen Türkgücü München mit Ex-MSV-Stürmer Petar Sliskovic. Foto: DeFodi images / Getty Images

Mit Blick auf die Aufstellung ergeben sich zum 1:3 gegen Viktoria Köln zwingend zwei Änderungen: Jansen und Scepanik, am Montag noch in der Startelf, fehlen im Kader. Die Position links in der Abwehrkette wird Arne Sicker übernehmen. Scepanik hatte den Stammplatz für seinen zu Unrecht gesperrten Kollegen ohnehin nur warm gehalten. Wer Jansen auf der Sechs ersetzt – da wird es schon kniffliger. Wilson Kamavuaka, sonst ein bisschen weiter vorn seine Form suchend, könnte den Part spielen. Connor Krempicki wäre dann ein Mann für den Platz ein bisschen weiter vorn. Ahmet Engin darf auf einen Startelf-Einsatz hoffen. Damit hätte der MSV zumindest den Namen nach eine ganz ordentliche Truppe auf dem Rasen. Der Underdog kann Zähne zeigen.

Das will der neue Trainer sehen, der sich das erste Mal sein neues Team live anschauen kann. Weitere Erkenntnisse gilt es zu gewinnen. Lettieri will die Köpfe freimachen. Der Auftritt in München vermag anzudeuten, ob Vorgänger Torsten Lieberknecht die Erfolgsaussichten seiner Spieler blockiert hat. Sieht man keine Veränderung, weiß Lettieri: Das wird ein härteres Stück Arbeit. Und er wird auf die Uhr schauen. Innerhalb von zwei bis drei Wochen soll seine Handschrift sichtbar sein. Mehr Zeit werden ihm die Fans auch nicht geben.

Pikante Note zur Partie am Samstag: Bei Türkgücü stürmt Petar Sliskovic. Der Angreifer war in der vergangenen Saison nur die Zweitbesetzung ganz vorn. Vor seinem Wechsel nach München gab es ein langes Tauziehen. Freilich, nach der Leistung im Vorjahr dachte man: Soll er doch gehen, wenn er will. Inzwischen hat Sliskovic sechs Tore für seinen neuen Arbeitgeber erzählt. Vincent Vermeij, der im Vorjahr dem Kroaten den Rang ablief, hat in dieser Saison bislang zwei Tore gemacht.